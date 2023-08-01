Сбер снизит ставки по ипотеке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иннопром-2022 третий день. Екатеринбург, сбер, сбербанк логотип
Сбер снизит ипотечную ставку до 6% по программе «Господдержка» Фото:

С 4 августа Сбер снизит ипотечную ставку. Об этом сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. По его словам, в России образовался высокий спрос на покупку жилья с использованием льготных ипотечных кредитов.

«Мы приняли решение снизить процентную ставку по программе субсидирования и совместно с нашими партнерами-застройщиками сделать более доступным приобретение нового жилья для россиян», — заявил Лейпи. Его слова приводит пресс-служба Сбербанка. Лейпи отметил, что решение связано с высоким спросом среди россиян на покупку квартир.

По программе «Господдержка» минимальная процентная ставка уменьшится на 0,8 процентного пункта и составит 6%. По «Семейной ипотеке» станет меньше на 0,8 процентного пункта (4%), по «Ипотеке для IT» — на 1 процентный пункт (3%).

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 4 августа Сбер снизит ипотечную ставку. Об этом сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. По его словам, в России образовался высокий спрос на покупку жилья с использованием льготных ипотечных кредитов. «Мы приняли решение снизить процентную ставку по программе субсидирования и совместно с нашими партнерами-застройщиками сделать более доступным приобретение нового жилья для россиян», — заявил Лейпи. Его слова приводит пресс-служба Сбербанка. Лейпи отметил, что решение связано с высоким спросом среди россиян на покупку квартир. По программе «Господдержка» минимальная процентная ставка уменьшится на 0,8 процентного пункта и составит 6%. По «Семейной ипотеке» станет меньше на 0,8 процентного пункта (4%), по «Ипотеке для IT» — на 1 процентный пункт (3%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...