Сбер снизит ставки по ипотеке 01 августа 2023 в 16:35 Размер текста - 17 + Сбер снизит ипотечную ставку до 6% по программе «Господдержка» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU С 4 августа Сбер снизит ипотечную ставку. Об этом сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. По его словам, в России образовался высокий спрос на покупку жилья с использованием льготных ипотечных кредитов. «Мы приняли решение снизить процентную ставку по программе субсидирования и совместно с нашими партнерами-застройщиками сделать более доступным приобретение нового жилья для россиян», — заявил Лейпи. Его слова приводит пресс-служба Сбербанка. Лейпи отметил, что решение связано с высоким спросом среди россиян на покупку квартир. По программе «Господдержка» минимальная процентная ставка уменьшится на 0,8 процентного пункта и составит 6%. По «Семейной ипотеке» станет меньше на 0,8 процентного пункта (4%), по «Ипотеке для IT» — на 1 процентный пункт (3%). С 4 августа Сбер снизит ипотечную ставку. Об этом сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. По его словам, в России образовался высокий спрос на покупку жилья с использованием льготных ипотечных кредитов. «Мы приняли решение снизить процентную ставку по программе субсидирования и совместно с нашими партнерами-застройщиками сделать более доступным приобретение нового жилья для россиян», — заявил Лейпи. Его слова приводит пресс-служба Сбербанка. Лейпи отметил, что решение связано с высоким спросом среди россиян на покупку квартир. По программе «Господдержка» минимальная процентная ставка уменьшится на 0,8 процентного пункта и составит 6%. По «Семейной ипотеке» станет меньше на 0,8 процентного пункта (4%), по «Ипотеке для IT» — на 1 процентный пункт (3%). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям