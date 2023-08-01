Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов о неблагодарности Киева

Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла Бартоша Цихоцкого из-за слов экс-министра обороны Польши Радослава Сикорского. Тот заявлял, что Украине стоило бы ценить поддержку Варшавы за последнее время.
«Заявления о неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы», — подчеркнул спикер украинского МИД Олег Николенко в разговоре с польским послом. Сообщение международного ведомства Украины опубликовано на официальном сайте.
Ранее в Польше уточнили, что подходящий момент для передачи Киеву истребителей F-16 был год назад. В стране также подчеркнули, что Украина должны быть благодарна за поддержку.
Президент Украины Владимир Зеленский в июле уволил посла в Британии за критику в свой адрес. Дипломат потребовал от украинского лидера благодарности за оказанную поддержку.
Страны Запада активно помогают Киеву, передавая оружие и военную технику. Они рассчитывают на успешное украинское контрнаступление.
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