Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов о неблагодарности Киева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
Польского посла вызвали в МИД Украины за критику страны Варшавой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла Бартоша Цихоцкого из-за слов экс-министра обороны Польши Радослава Сикорского. Тот заявлял, что Украине стоило бы ценить поддержку Варшавы за последнее время.

«Заявления о неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы», — подчеркнул спикер украинского МИД Олег Николенко в разговоре с польским послом. Сообщение международного ведомства Украины опубликовано на официальном сайте.

Ранее в Польше уточнили, что подходящий момент для передачи Киеву истребителей F-16 был год назад. В стране также подчеркнули, что Украина должны быть благодарна за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле уволил посла в Британии за критику в свой адрес. Дипломат потребовал от украинского лидера благодарности за оказанную поддержку.

Страны Запада активно помогают Киеву, передавая оружие и военную технику. Они рассчитывают на успешное украинское контрнаступление.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла Бартоша Цихоцкого из-за слов экс-министра обороны Польши Радослава Сикорского. Тот заявлял, что Украине стоило бы ценить поддержку Варшавы за последнее время. «Заявления о неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы», — подчеркнул спикер украинского МИД Олег Николенко в разговоре с польским послом. Сообщение международного ведомства Украины опубликовано на официальном сайте. Ранее в Польше уточнили, что подходящий момент для передачи Киеву истребителей F-16 был год назад. В стране также подчеркнули, что Украина должны быть благодарна за поддержку. Президент Украины Владимир Зеленский в июле уволил посла в Британии за критику в свой адрес. Дипломат потребовал от украинского лидера благодарности за оказанную поддержку. Страны Запада активно помогают Киеву, передавая оружие и военную технику. Они рассчитывают на успешное украинское контрнаступление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...