Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов о неблагодарности Киева

01 августа 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Польского посла вызвали в МИД Украины за критику страны Варшавой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла Бартоша Цихоцкого из-за слов экс-министра обороны Польши Радослава Сикорского. Тот заявлял, что Украине стоило бы ценить поддержку Варшавы за последнее время. «Заявления о неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы», — подчеркнул спикер украинского МИД Олег Николенко в разговоре с польским послом. Сообщение международного ведомства Украины опубликовано на официальном сайте. Ранее в Польше уточнили, что подходящий момент для передачи Киеву истребителей F-16 был год назад. В стране также подчеркнули, что Украина должны быть благодарна за поддержку. Президент Украины Владимир Зеленский в июле уволил посла в Британии за критику в свой адрес. Дипломат потребовал от украинского лидера благодарности за оказанную поддержку. Страны Запада активно помогают Киеву, передавая оружие и военную технику. Они рассчитывают на успешное украинское контрнаступление.

Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла Бартоша Цихоцкого из-за слов экс-министра обороны Польши Радослава Сикорского. Тот заявлял, что Украине стоило бы ценить поддержку Варшавы за последнее время. «Заявления о неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы», — подчеркнул спикер украинского МИД Олег Николенко в разговоре с польским послом. Сообщение международного ведомства Украины опубликовано на официальном сайте. Ранее в Польше уточнили, что подходящий момент для передачи Киеву истребителей F-16 был год назад. В стране также подчеркнули, что Украина должны быть благодарна за поддержку. Президент Украины Владимир Зеленский в июле уволил посла в Британии за критику в свой адрес. Дипломат потребовал от украинского лидера благодарности за оказанную поддержку. Страны Запада активно помогают Киеву, передавая оружие и военную технику. Они рассчитывают на успешное украинское контрнаступление.