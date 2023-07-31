«Авито»: самые дорогие машины в ХМАО продают в Сургуте

Стоимость машин от 20 до 64 миллионов рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самыми дорогими автомобилями, которые продают в Ханты-Мансийском автономном округе, являются Rolls-Royce Cullinan, Aston Martin DBX и Land Rover Range Rover. Всех их продают жителям Сургута, а стоимость машин составляет от 20 до 64 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Авто».

«В Сургуте под заказ из-за рубежа доступен Rolls-Royce Cullinan AT 2023 года в пурпурном цвете за 64 000 000 рублей. Капот автомобиля выполнен в серебряном цвете, что придает особую элегантность экстерьеру. Под капотом авто — бензиновый двигатель мощностью 571 лошадиная сила, благодаря которому машина разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды», — рассказывают аналитики.

Полноприводный внедорожник Aston Martin DBX 4.0 AT за 36 миллионов рублей также продают в Сургуте. Автомобиль представлен в кузове зеленого цвета, а салон выполнен в коже оранжевого цвета и оснащен люком. Машина разгоняется до 291 км/ч. Замыкает тройку самых дорогих югорских авто Land Rover Range Rover 2023 года выпуска в белом кузове за 20 миллионов. «Пробег автомобиля составляет 650 километров. Под капотом автомобиля — двигатель мощностью 530 лошадиных сил, который позволяет разогнаться до 100 км/ч за 4,7 секунды», — добавляют представители сервиса.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Сургута предложили купить Lamborghini Countach. Легендарный спорткар оценили почти в 70 миллионов рублей.