Автомобиль продают почти за 70 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителям Сургута (ХМАО) предложили купить спорткар Lamborghini Countach почти за 70 миллионов рублей на популярном сервисе объявлений. В разговоре с журналистом URA.RU продавец уточнил, что гоночное авто он продает с доставкой из Италии.

«Автомобиль в идеальном состоянии находится у коллекционера. Необычное авто, экспериментальное для своего времени. Сейчас оно в Италии стоит, можно доставить в Сургут, ну, или в другой город», — пояснил дилер Алексей. Продавец уточнил, что решил выставить машину на продажу по Сургуту из личных предпочтений.

Эту версию спорткара выпустили в 1990 году. Именно тогда автомобиль и сняли с производства. Машина имеет мощность 455 лошадиных сил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу раритетный советский внедорожник за 69 миллионов рублей. Тогда речь шла об автомобиле ГАЗ-69.

Автомобиль продают с доставкой из Италии Фото: «Авито Авто» (https://www.avito.ru)

Спорткар был выпущен в 1990 году Фото: «Авито Авто» (https://www.avito.ru)