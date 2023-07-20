20 июля 2023

Жителям Сургута предложили купить легендарный Lamborghini за 70 миллионов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль продают почти за 70 миллионов рублей Фото:

Жителям Сургута (ХМАО) предложили купить спорткар Lamborghini Countach почти за 70 миллионов рублей на популярном сервисе объявлений. В разговоре с журналистом URA.RU продавец уточнил, что гоночное авто он продает с доставкой из Италии.

«Автомобиль в идеальном состоянии находится у коллекционера. Необычное авто, экспериментальное для своего времени. Сейчас оно в Италии стоит, можно доставить в Сургут, ну, или в другой город», — пояснил дилер Алексей. Продавец уточнил, что решил выставить машину на продажу по Сургуту из личных предпочтений.

Эту версию спорткара выпустили в 1990 году. Именно тогда автомобиль и сняли с производства. Машина имеет мощность 455 лошадиных сил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу раритетный советский внедорожник за 69 миллионов рублей. Тогда речь шла об автомобиле ГАЗ-69.

Автомобиль продают с доставкой из Италии
Автомобиль продают с доставкой из Италии
Фото:
Спорткар был выпущен в 1990 году
Спорткар был выпущен в 1990 году
Фото:
Машина имеет мощность 455 лошадиных сил
Машина имеет мощность 455 лошадиных сил
Фото:

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Жителям Сургута (ХМАО) предложили купить спорткар Lamborghini Countach почти за 70 миллионов рублей на популярном сервисе объявлений. В разговоре с журналистом URA.RU продавец уточнил, что гоночное авто он продает с доставкой из Италии. «Автомобиль в идеальном состоянии находится у коллекционера. Необычное авто, экспериментальное для своего времени. Сейчас оно в Италии стоит, можно доставить в Сургут, ну, или в другой город», — пояснил дилер Алексей. Продавец уточнил, что решил выставить машину на продажу по Сургуту из личных предпочтений. Эту версию спорткара выпустили в 1990 году. Именно тогда автомобиль и сняли с производства. Машина имеет мощность 455 лошадиных сил. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу раритетный советский внедорожник за 69 миллионов рублей. Тогда речь шла об автомобиле ГАЗ-69.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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