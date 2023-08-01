Наташа Королева впервые высказалась об СВО и эмиграции

Наташа Королева призналась, что скучает по Киеву

01 августа 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Наташа Королева сообщила, что продолжает гастролировать по всему миру Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Певица Наташа Королева впервые высказала мнение о СВО. По ее словам, происходит трансформация всего миропорядка. Она призналась, что скучает по Киеву. «Я прекрасно понимаю, что мы живем в очень сложное время. <…> В данный момент происходит трансформация всего миропорядка», — заявила Королева в беседе с MK.RU. Она отметила, что не ведется на провокации. Королева призналась, что скучает по своей родине Киеву. Певице семь лет назад запретили въезд на Украину. «Верю, что рано или поздно все наладится», — отметила она. Певица продолжает выступать по всему миру. Королева заявила, что в США есть русскоязычная аудитория, которая слушает ее. Она также опровергла обвинения в эмиграции в США.

Певица Наташа Королева впервые высказала мнение о СВО. По ее словам, происходит трансформация всего миропорядка. Она призналась, что скучает по Киеву. «Я прекрасно понимаю, что мы живем в очень сложное время. <…> В данный момент происходит трансформация всего миропорядка», — заявила Королева в беседе с MK.RU. Она отметила, что не ведется на провокации. Королева призналась, что скучает по своей родине Киеву. Певице семь лет назад запретили въезд на Украину. «Верю, что рано или поздно все наладится», — отметила она. Певица продолжает выступать по всему миру. Королева заявила, что в США есть русскоязычная аудитория, которая слушает ее. Она также опровергла обвинения в эмиграции в США.