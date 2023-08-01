Наташа Королева впервые высказалась об СВО и эмиграции

Певица Наташа Королева впервые высказала мнение о СВО. По ее словам, происходит трансформация всего миропорядка. Она призналась, что скучает по Киеву.
«Я прекрасно понимаю, что мы живем в очень сложное время. <…> В данный момент происходит трансформация всего миропорядка», — заявила Королева в беседе с
Королева призналась, что скучает по своей родине Киеву. Певице семь лет назад запретили въезд на Украину. «Верю, что рано или поздно все наладится», — отметила она.
Певица продолжает выступать по всему миру. Королева заявила, что в США есть русскоязычная аудитория, которая слушает ее. Она также опровергла обвинения в эмиграции в США.
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