IT-эксперт Косарев: техника Apple использует ложную защищенность

01 августа 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Хакеры могут удаленно устанавливать шпионское ПО на iPhone Фото: Владимир Андреев © URA.RU Техника Apple пользуется ложной защищенностью, что позволяет злоумышленникам устанавливать на устройства шпионское программное обеспечение. Об этом URA.RU сказал эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, директор компании «Форс технологии» Борис Косарев. «К вероятному сожалению некоторой части поклонников продукции компании Apple, я вынужден развенчать рекламный миф о неприступности их мобильных телефонов для несанкционированного доступа и взлома. Аппараты Apple много лет пользуются ложной защищенностью, но при этом могут быть взломаны, например, через iMessage или через новые, не выявленные ранее уязвимости. Поэтому необходимо регулярное тестирование протоколов безопасности и, соответственно, обновление оборудования для исследований», — сказал Борис Косарев. По словам эксперта, не только в России фиксируют, что техника Apple небезопасна. «Недавно премьер-министр Австралии Энтони Албаниз призвал владельцев смартфонов iPhone регулярно отключать свои гаджеты на пять минут с целью защититься от программ-шпионов, которые могут удаленно устанавливать хакеры. По словам Албаниза, эта мера позволит остановить любое шпионское ПО, которое может работать в фоновом режиме на мобильном устройстве. Журналисты The Guardian выяснили, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США поддерживает этот совет. С этой же целью ведомство рекомендовало принудительно перезагружать смартфоны не реже одного раза в неделю», — добавил собеседник агентства. Косарев подчеркнул, что перезагрузки помогают снизить риск заражения. «Даже в случае с очень сложными шпионскими программами, такими как Pegasus от израильской NSO, это может помочь. После перезагрузки хакерам понадобится заново проводить процедуру „заражения“ устройства с помощью уязвимости в операционной системе гаджета. Эти советы подтверждают обоснованную обеспокоенность Роскомнадзора, ФСБ, специалистов „Лаборатория Касперского“ и Минцифры в отношении безопасности iPhone. Отказ от смартфонов Apple российскими министерствами, вероятно, будет подхвачен и представителями многих правительств», — заключил IT-эксперт. Ранее стало известно, что подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» объявило закупку 54 гаджетов мобильных устройств зарубежных вендоров, в том числе iPhone и iPad. Покупка оборудования необходима для проверки на устойчивое и безопасное функционирования интернета в России. Также проверка коснется других производителей: Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Техника Apple пользуется ложной защищенностью, что позволяет злоумышленникам устанавливать на устройства шпионское программное обеспечение. Об этом URA.RU сказал эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, директор компании «Форс технологии» Борис Косарев. «К вероятному сожалению некоторой части поклонников продукции компании Apple, я вынужден развенчать рекламный миф о неприступности их мобильных телефонов для несанкционированного доступа и взлома. Аппараты Apple много лет пользуются ложной защищенностью, но при этом могут быть взломаны, например, через iMessage или через новые, не выявленные ранее уязвимости. Поэтому необходимо регулярное тестирование протоколов безопасности и, соответственно, обновление оборудования для исследований», — сказал Борис Косарев. По словам эксперта, не только в России фиксируют, что техника Apple небезопасна. «Недавно премьер-министр Австралии Энтони Албаниз призвал владельцев смартфонов iPhone регулярно отключать свои гаджеты на пять минут с целью защититься от программ-шпионов, которые могут удаленно устанавливать хакеры. По словам Албаниза, эта мера позволит остановить любое шпионское ПО, которое может работать в фоновом режиме на мобильном устройстве. Журналисты The Guardian выяснили, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США поддерживает этот совет. С этой же целью ведомство рекомендовало принудительно перезагружать смартфоны не реже одного раза в неделю», — добавил собеседник агентства. Косарев подчеркнул, что перезагрузки помогают снизить риск заражения. «Даже в случае с очень сложными шпионскими программами, такими как Pegasus от израильской NSO, это может помочь. После перезагрузки хакерам понадобится заново проводить процедуру „заражения“ устройства с помощью уязвимости в операционной системе гаджета. Эти советы подтверждают обоснованную обеспокоенность Роскомнадзора, ФСБ, специалистов „Лаборатория Касперского“ и Минцифры в отношении безопасности iPhone. Отказ от смартфонов Apple российскими министерствами, вероятно, будет подхвачен и представителями многих правительств», — заключил IT-эксперт. Ранее стало известно, что подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» объявило закупку 54 гаджетов мобильных устройств зарубежных вендоров, в том числе iPhone и iPad. Покупка оборудования необходима для проверки на устойчивое и безопасное функционирования интернета в России. Также проверка коснется других производителей: Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo.