Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad

01 августа 2023 в 04:56 Размер текста - 17 +

Гаджеты проверят на безопасное функционирования интернета Фото: Размик Закарян © URA.RU Подведомственное Роскомнадзору (РКН) ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) объявило закупку 54 гаджетов мобильных устройств зарубежных вендоров, в том числе iPhone и iPad. Покупка оборудования необходима для проверки на устойчивое и безопасное функционирования интернета в России. Об этом сообщается на сайте Госзакупок. «Документация была размещена 20 июля на сумму в 2,3 миллиона рублей. ГРЧЦ приобретает 54 гаджета. Уже 28 июля был определен победитель, им стало ООО „Айти-ресурс“. Закупка оборудования осуществляется в целях исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет», — пояснил представитель ГРЧЦ журналисту «Ведомостей». ФГУП понадобилось 16 смартфонов iPhone 11, 12, 13 и 14, еще четыре смартфона iPhone без указания модели и четыре планшета iPad. Также центр рассчитывает получить 21 смартфон от других производителей: Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo. Еще будут закуплены шесть планшетов Huawei. Покупка проводится из-за запрета использования продукции Apple в служебных коммуникациях в ряде федеральных ведомств и госструктур. Как сообщала ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч смартфонов этого бренда. Еще спецслужба обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, которые используют сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России. Ранее URA.RU писало, что сотрудникам Минпромторга с 17 июля будут запрещать пользоваться мобильными устройствами Apple производства США на работе. Это связано с тем, что в начале лета представитель министерства получил от ФСБ России информацию о тесном сотрудничестве компании Apple с американской разведкой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подведомственное Роскомнадзору (РКН) ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) объявило закупку 54 гаджетов мобильных устройств зарубежных вендоров, в том числе iPhone и iPad. Покупка оборудования необходима для проверки на устойчивое и безопасное функционирования интернета в России. Об этом сообщается на сайте Госзакупок. «Документация была размещена 20 июля на сумму в 2,3 миллиона рублей. ГРЧЦ приобретает 54 гаджета. Уже 28 июля был определен победитель, им стало ООО „Айти-ресурс“. Закупка оборудования осуществляется в целях исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет», — пояснил представитель ГРЧЦ журналисту «Ведомостей». ФГУП понадобилось 16 смартфонов iPhone 11, 12, 13 и 14, еще четыре смартфона iPhone без указания модели и четыре планшета iPad. Также центр рассчитывает получить 21 смартфон от других производителей: Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo. Еще будут закуплены шесть планшетов Huawei. Покупка проводится из-за запрета использования продукции Apple в служебных коммуникациях в ряде федеральных ведомств и госструктур. Как сообщала ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч смартфонов этого бренда. Еще спецслужба обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, которые используют сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России. Ранее URA.RU писало, что сотрудникам Минпромторга с 17 июля будут запрещать пользоваться мобильными устройствами Apple производства США на работе. Это связано с тем, что в начале лета представитель министерства получил от ФСБ России информацию о тесном сотрудничестве компании Apple с американской разведкой.