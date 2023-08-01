Новая тактика россиян на Украине шокировала США

The New York Times: ВС РФ размещают мины инновационным способом, мешая украинскому наступлению

01 августа 2023 в 21:27 Размер текста - 17 +

РФ использует мины против ВСУ, размещая их инновационным способом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с одним из самых сложных препятствий в ходе своего контрнаступления. Это обширные минные поля, установленные российскими солдатами на нескольких оборонительных линиях. В США считают такую тактику со стороны ВС РФ «новаторской». «Россия разместила минные поля „новаторскими способами“ на нескольких линиях обороны. <…> Украинские силы понесли значительные потери и были замедлены частично из-за этих минных полей», — уточняет старший научный сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Роб Ли. Его слова передает американская газета The New York Times. По словам аналитика, основная проблема для украинских солдат состоит в том, что у них нет средств для успешного разминирования. Как только ВСУ разворачивают технику для разминирования, она тут же уничтожается российскими военными, добавил Ли. Украина начала контрнаступление 4 июня, однако не достигла значительных результатов. В Минобороны РФ отмечали, что российские военные успешно уничтожают технику, поставляемую Западом. С самого начала минные поля стали непроходимыми для ВСУ. У Киева не оказалось средств для разминирования. В США признали эффективность такой обороны со стороны РФ, передает MK.RU . Опасность для украинских саперов представляют и неразорвавшиеся кассетные боеприпасы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с одним из самых сложных препятствий в ходе своего контрнаступления. Это обширные минные поля, установленные российскими солдатами на нескольких оборонительных линиях. В США считают такую тактику со стороны ВС РФ «новаторской». «Россия разместила минные поля „новаторскими способами“ на нескольких линиях обороны. <…> Украинские силы понесли значительные потери и были замедлены частично из-за этих минных полей», — уточняет старший научный сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Роб Ли. Его слова передает американская газета The New York Times. По словам аналитика, основная проблема для украинских солдат состоит в том, что у них нет средств для успешного разминирования. Как только ВСУ разворачивают технику для разминирования, она тут же уничтожается российскими военными, добавил Ли. Украина начала контрнаступление 4 июня, однако не достигла значительных результатов. В Минобороны РФ отмечали, что российские военные успешно уничтожают технику, поставляемую Западом. С самого начала минные поля стали непроходимыми для ВСУ. У Киева не оказалось средств для разминирования. В США признали эффективность такой обороны со стороны РФ, передает MK.RU. Опасность для украинских саперов представляют и неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.