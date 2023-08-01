Новая тактика россиян на Украине шокировала США

The New York Times: ВС РФ размещают мины инновационным способом, мешая украинскому наступлению
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, мина, бойцы, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
РФ использует мины против ВСУ, размещая их инновационным способом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с одним из самых сложных препятствий в ходе своего контрнаступления. Это обширные минные поля, установленные российскими солдатами на нескольких оборонительных линиях. В США считают такую тактику со стороны ВС РФ «новаторской».

«Россия разместила минные поля „новаторскими способами“ на нескольких линиях обороны. <…> Украинские силы понесли значительные потери и были замедлены частично из-за этих минных полей», — уточняет старший научный сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Роб Ли. Его слова передает американская газета The New York Times. По словам аналитика, основная проблема для украинских солдат состоит в том, что у них нет средств для успешного разминирования. Как только ВСУ разворачивают технику для разминирования, она тут же уничтожается российскими военными, добавил Ли.

Украина начала контрнаступление 4 июня, однако не достигла значительных результатов. В Минобороны РФ отмечали, что российские военные успешно уничтожают технику, поставляемую Западом. С самого начала минные поля стали непроходимыми для ВСУ. У Киева не оказалось средств для разминирования. В США признали эффективность такой обороны со стороны РФ, передает MK.RU. Опасность для украинских саперов представляют и неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с одним из самых сложных препятствий в ходе своего контрнаступления. Это обширные минные поля, установленные российскими солдатами на нескольких оборонительных линиях. В США считают такую тактику со стороны ВС РФ «новаторской». «Россия разместила минные поля „новаторскими способами“ на нескольких линиях обороны. <…> Украинские силы понесли значительные потери и были замедлены частично из-за этих минных полей», — уточняет старший научный сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Роб Ли. Его слова передает американская газета The New York Times. По словам аналитика, основная проблема для украинских солдат состоит в том, что у них нет средств для успешного разминирования. Как только ВСУ разворачивают технику для разминирования, она тут же уничтожается российскими военными, добавил Ли. Украина начала контрнаступление 4 июня, однако не достигла значительных результатов. В Минобороны РФ отмечали, что российские военные успешно уничтожают технику, поставляемую Западом. С самого начала минные поля стали непроходимыми для ВСУ. У Киева не оказалось средств для разминирования. В США признали эффективность такой обороны со стороны РФ, передает MK.RU. Опасность для украинских саперов представляют и неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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