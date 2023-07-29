RUSI: минные поля стали для ВСУ неразрешимой проблемой

30 июля 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Минные поля замедляют маневры ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории, заминированные российскими бойцами, стали непреодолимым препятствием. На данный момент у сторонников киевского режима нет «волшебного средства», которое решит эту проблему, считает старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), доктор Джек Уотлинг. «Не существует „волшебного средства“, которое решит проблему мин. Речь идет о стабильной работе оборудования [для разминирования], которое у них (ВСУ — прим. URA.RU) есть, а затем об обучении [саперов] и способности использовать это оборудование. <…> Проблема не в самих минах, а в их комбинации», — пояснил Джек Уотлинг в интервью The Daily Telegraph. По его мнению, военным на минных полях следует учитывать два нюанса. Они должны двигаться достаточно быстро, чтобы не попасть под обстрел, и при этом двигаться медленно, чтобы самим не подорваться на минах, добавил Уотлинг. Он также привел примеры, когда российские солдаты закладывали мины на глубину до 500 метров, которые «невозможно пробить». ВСУ ежедневно сталкиваются с российскими минными полями, которые «подрывают моральный дух и оказывают сильнейшее психологическое давление», передает FT. Русские создают опасные минные поля, которые замедляют движение украинских сил, подчеркивал военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с URA.RU. По словам главы ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны ФРГ Кристиана Фрейдинга, обезвреживание российских мин стало «самым кровавым процессом» украинского наступления. По данным Кремля, Украина потеряла за все время наступательной компании порядка 26 тысяч солдат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории, заминированные российскими бойцами, стали непреодолимым препятствием. На данный момент у сторонников киевского режима нет «волшебного средства», которое решит эту проблему, считает старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), доктор Джек Уотлинг. «Не существует „волшебного средства“, которое решит проблему мин. Речь идет о стабильной работе оборудования [для разминирования], которое у них (ВСУ — прим. URA.RU) есть, а затем об обучении [саперов] и способности использовать это оборудование. <…> Проблема не в самих минах, а в их комбинации», — пояснил Джек Уотлинг в интервью The Daily Telegraph. По его мнению, военным на минных полях следует учитывать два нюанса. Они должны двигаться достаточно быстро, чтобы не попасть под обстрел, и при этом двигаться медленно, чтобы самим не подорваться на минах, добавил Уотлинг. Он также привел примеры, когда российские солдаты закладывали мины на глубину до 500 метров, которые «невозможно пробить». ВСУ ежедневно сталкиваются с российскими минными полями, которые «подрывают моральный дух и оказывают сильнейшее психологическое давление», передает FT. Русские создают опасные минные поля, которые замедляют движение украинских сил, подчеркивал военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с URA.RU. По словам главы ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны ФРГ Кристиана Фрейдинга, обезвреживание российских мин стало «самым кровавым процессом» украинского наступления. По данным Кремля, Украина потеряла за все время наступательной компании порядка 26 тысяч солдат.