Работодатели скупают челябинскую программу для слежки за сотрудниками

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Челябинская разработка поможет работодателям выявить неэффективных работников Фото:

Работодатели скупают разработанную в компании Intec из Челябинска программу для слежки за сотрудниками «Инсайдер». Как URA.RU сообщил директор Ярослав Голуб, предприятие к началу 2023 года вышло на самоокупаемость.

«Первые продажи „Инсайдера“ начались в конце 2021 года. Работодатели из сегмента малого и среднего бизнеса заинтересовались программным продуктом. В итоге в настоящее время ежемесячно новыми клиентами сервиса становятся до 50 компаний», — уточнил URA.RU Голуб.

Типичный покупатель решения — фирма с количеством сотрудников около 100 человек. Нишу выбрали, поскольку в ней ниже конкуренция. Разработка стала особенно востребована в период эпидемии COVID-19. Программа позволяет удаленно контролировать рабочий процесс. Продукт показывает работодателю, чем и в какое время сотрудник занимался, какие сайты посещал, насколько интенсивно трудился.

Корпоративный шпион обеспечивает анализ для принятия управленческих решений. Накапливая «большие» данные, проект будет развиваться в области аналитики. Программа сможет подсказывать менеджерам, где у фирмы образовались «узкие» места, будет делать прогнозы о приближающихся сбоях бизнес-процессов. Для крупных корпораций станет полезна функция оценки эффективности подразделений и конкретных сотрудников.

Проект «Инсайдер.рф» стал одним из трех победителей конкурса регионального минцифры. Ведомство поддержит разработку грантом в размере 600 тысяч рублей.

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Работодатели скупают разработанную в компании Intec из Челябинска программу для слежки за сотрудниками «Инсайдер». Как URA.RU сообщил директор Ярослав Голуб, предприятие к началу 2023 года вышло на самоокупаемость. «Первые продажи „Инсайдера“ начались в конце 2021 года. Работодатели из сегмента малого и среднего бизнеса заинтересовались программным продуктом. В итоге в настоящее время ежемесячно новыми клиентами сервиса становятся до 50 компаний», — уточнил URA.RU Голуб. Типичный покупатель решения — фирма с количеством сотрудников около 100 человек. Нишу выбрали, поскольку в ней ниже конкуренция. Разработка стала особенно востребована в период эпидемии COVID-19. Программа позволяет удаленно контролировать рабочий процесс. Продукт показывает работодателю, чем и в какое время сотрудник занимался, какие сайты посещал, насколько интенсивно трудился. Корпоративный шпион обеспечивает анализ для принятия управленческих решений. Накапливая «большие» данные, проект будет развиваться в области аналитики. Программа сможет подсказывать менеджерам, где у фирмы образовались «узкие» места, будет делать прогнозы о приближающихся сбоях бизнес-процессов. Для крупных корпораций станет полезна функция оценки эффективности подразделений и конкретных сотрудников. Проект «Инсайдер.рф» стал одним из трех победителей конкурса регионального минцифры. Ведомство поддержит разработку грантом в размере 600 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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