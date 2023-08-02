Die Welt раскрыл, когда Запад заставит Украину пойти на перемирие с Россией

Die Welt: Запад заставит Украину заключить перемирие с РФ из-за невозможности противостоять на поле боя

02 августа 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Запад низко оценивает шансы Украины противостоять России, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов, что указывает на то, что Украина не в состоянии выдержать сильное военное сопротивление России зимой. В результате Киев будет вынужден идти на мирные переговоры с Москвой под давлением западных стран. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt. «Украинское неудачное контрнаступление свидетельствует о том, что ВСУ не смогут противостоять России предстоящей зимой, и Киев будет вынужден идти на мирные переговоры с Москвой под давлением Запада», — говорится в материале газеты. В статье отмечают, что в положении замороженного конфликта вступление Украины в НАТО и Европейский союз будет отдаленной перспективой, иностранные инвесторы будут неохотно вкладывать средства из-за неопределенности, а восстановление оставшейся части Украины будет гораздо медленнее ожидаемого. Автор констатирует, что на Западе усиливаются разочарование в результате неудач контрнаступлений ВСУ. Правительства западных стран признают, что украинские вооруженные силы более не способны осуществлять успешные наступления и завоевания на большой территории, несмотря на современное оружие, заключили в газете. Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что представители стран Запада все чаще говорят о мире, надеясь на поражение России в спецоперации. Он отмечает, что такой сценарий несостоятелен и мирное урегулирование украинского конфликта на его основе невозможно из-за отсутствия у западных дипломатов представления о плане. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов, что указывает на то, что Украина не в состоянии выдержать сильное военное сопротивление России зимой. В результате Киев будет вынужден идти на мирные переговоры с Москвой под давлением западных стран. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt. «Украинское неудачное контрнаступление свидетельствует о том, что ВСУ не смогут противостоять России предстоящей зимой, и Киев будет вынужден идти на мирные переговоры с Москвой под давлением Запада», — говорится в материале газеты. В статье отмечают, что в положении замороженного конфликта вступление Украины в НАТО и Европейский союз будет отдаленной перспективой, иностранные инвесторы будут неохотно вкладывать средства из-за неопределенности, а восстановление оставшейся части Украины будет гораздо медленнее ожидаемого. Автор констатирует, что на Западе усиливаются разочарование в результате неудач контрнаступлений ВСУ. Правительства западных стран признают, что украинские вооруженные силы более не способны осуществлять успешные наступления и завоевания на большой территории, несмотря на современное оружие, заключили в газете. Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что представители стран Запада все чаще говорят о мире, надеясь на поражение России в спецоперации. Он отмечает, что такой сценарий несостоятелен и мирное урегулирование украинского конфликта на его основе невозможно из-за отсутствия у западных дипломатов представления о плане.