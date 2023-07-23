Пушков: Запад говорит о мире, надеясь на поражение РФ в конфликте с Украиной

24 июля 2023 в 00:31 Размер текста - 17 +

Запад надеется на поражение России в СВО Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители стран коллективного Запада все чаще говорят о мире, при этом надеясь на поражение России в спецоперации. С таким заявлением выступил член Совета Федерации Алексей Пушков. «На Западе начинают говорить о мире <…>. Они подразумевают радикальный сценарий в виде мира после поражения России (в СВО — прим. URA.RU). Сценарий сколь нереалистичный, столь и несостоятельный. На его основе продвижение не то что к миру, а даже к перемирию невозможно», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале . По мнению политика, у западных дипломатов отсутствует представление о плане по мирному урегулировании украинского конфликта. Глава Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова отмечал ранее, что европейские лидеры склоняют президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Об этом он заявил в беседе с URA.RU. Зампредседателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов высказывался о том, что западные страны отправляют Киеву военную технику и денежные средства не ради помощи, а для того, чтобы руками украинцев ослабить Россию. По мнению экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, конфликт может завершиться только уничтожением правительства и президента Украины.

Представители стран коллективного Запада все чаще говорят о мире, при этом надеясь на поражение России в спецоперации. С таким заявлением выступил член Совета Федерации Алексей Пушков. «На Западе начинают говорить о мире <…>. Они подразумевают радикальный сценарий в виде мира после поражения России (в СВО — прим. URA.RU). Сценарий сколь нереалистичный, столь и несостоятельный. На его основе продвижение не то что к миру, а даже к перемирию невозможно», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. По мнению политика, у западных дипломатов отсутствует представление о плане по мирному урегулировании украинского конфликта. Глава Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова отмечал ранее, что европейские лидеры склоняют президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Об этом он заявил в беседе с URA.RU. Зампредседателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов высказывался о том, что западные страны отправляют Киеву военную технику и денежные средства не ради помощи, а для того, чтобы руками украинцев ослабить Россию. По мнению экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, конфликт может завершиться только уничтожением правительства и президента Украины.