В Минздраве отреагировали на слухи о платной медицинской помощи с 1 сентября

Медицинские услуги в России останутся бесплатными после 1 сентября, об этом стало известно в рамках совместно проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Информация о том, что за оказание помощи станут брать деньги, основана на неправильной интерпретации постановления правительства. Об этом URA.RU заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно гражданам России по полису ОМС», — сказал Кузнецов.
Ранее ряд российских СМИ со ссылкой на постановление правительства РФ распространили информацию, что с 1 сентября в России начнут брать деньги за оказание экстренной помощи или индивидуальное медицинское наблюдение. Как сообщили в Минздраве, все эти виды помощи останутся бесплатными в рамках программы государственных гарантий.
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