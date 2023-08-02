В Минздраве отреагировали на слухи о платной медицинской помощи с 1 сентября

В Минздраве опровергли введение платы за медицинскую помощь с 1 сентября
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Экстренная медицинская помощь останется бесплатной, заявил Алексей Кузнецов Фото:
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Опровержение фейковой информации

Медицинские услуги в России останутся бесплатными после 1 сентября, об этом стало известно в рамках совместно проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Информация о том, что за оказание помощи станут брать деньги, основана на неправильной интерпретации постановления правительства. Об этом URA.RU заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно гражданам России по полису ОМС», — сказал Кузнецов.

Ранее ряд российских СМИ со ссылкой на постановление правительства РФ распространили информацию, что с 1 сентября в России начнут брать деньги за оказание экстренной помощи или индивидуальное медицинское наблюдение. Как сообщили в Минздраве, все эти виды помощи останутся бесплатными в рамках программы государственных гарантий.

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Медицинские услуги в России останутся бесплатными после 1 сентября, об этом стало известно в рамках совместно проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Информация о том, что за оказание помощи станут брать деньги, основана на неправильной интерпретации постановления правительства. Об этом URA.RU заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. «Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно гражданам России по полису ОМС», — сказал Кузнецов. Ранее ряд российских СМИ со ссылкой на постановление правительства РФ распространили информацию, что с 1 сентября в России начнут брать деньги за оказание экстренной помощи или индивидуальное медицинское наблюдение. Как сообщили в Минздраве, все эти виды помощи останутся бесплатными в рамках программы государственных гарантий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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