В Свердловской области прошли съемки аналога «Орла и решки». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, родригез тимур
В одном из туркомплексов заметили Тимура Родригеза Фото:

Экс-участник Comedy Club и ведущий программы «Орел и Решка» Тимур Родригез побывал в одном из поселков в Свердловской области. Там прошли съемки нового сезона популярной программы о путешествиях, пишут очевидцы в соцсетях.

«Бывший участник Comedy Club и ведущий передачи „Орел и Решка“ Тимур Родригез приехал в „Мариинские избы“!Съемки нового сезона „Орла и Решки“ прошли просто замечательно», — рассказали авторы проекта «Мариинские избы» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». За несколько дней до этого Тимура Родригеза вместе с Региной Тодоренко встретили в Екатеринбурге.

«Мариинские избы» — это туристический комплекс в Свердловской области возле Ревды, где восстанавливают избы XIX века. Владелец комплекса — бизнесмен Игорь Черноголов, который отмечал, что его цель — «окунуть жителей крупных городов в старину» и дать отдохнуть, позволив пожить, «как у бабушки».

Тимур Родригез побывал в туркомплексе, где восстанавливают избы XIX века
Тимур Родригез побывал в туркомплексе, где восстанавливают избы XIX века
Фото:
Регина Тодоренко вместе с Тимуром Родригезом гуляли по центру Екатеринбурга
Регина Тодоренко вместе с Тимуром Родригезом гуляли по центру Екатеринбурга
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-участник Comedy Club и ведущий программы «Орел и Решка» Тимур Родригез побывал в одном из поселков в Свердловской области. Там прошли съемки нового сезона популярной программы о путешествиях, пишут очевидцы в соцсетях. «Бывший участник Comedy Club и ведущий передачи „Орел и Решка“ Тимур Родригез приехал в „Мариинские избы“!Съемки нового сезона „Орла и Решки“ прошли просто замечательно», — рассказали авторы проекта «Мариинские избы» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». За несколько дней до этого Тимура Родригеза вместе с Региной Тодоренко встретили в Екатеринбурге. «Мариинские избы» — это туристический комплекс в Свердловской области возле Ревды, где восстанавливают избы XIX века. Владелец комплекса — бизнесмен Игорь Черноголов, который отмечал, что его цель — «окунуть жителей крупных городов в старину» и дать отдохнуть, позволив пожить, «как у бабушки».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...