Экс-участник Comedy Club и ведущий программы «Орел и Решка» Тимур Родригез побывал в одном из поселков в Свердловской области. Там прошли съемки нового сезона популярной программы о путешествиях, пишут очевидцы в соцсетях.
«Бывший участник Comedy Club и ведущий передачи „Орел и Решка“ Тимур Родригез приехал в „Мариинские избы“!Съемки нового сезона „Орла и Решки“ прошли просто замечательно», — рассказали авторы проекта «Мариинские избы» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». За несколько дней до этого Тимура Родригеза вместе с Региной Тодоренко встретили в Екатеринбурге.
«Мариинские избы» — это туристический комплекс в Свердловской области возле Ревды, где восстанавливают избы XIX века. Владелец комплекса — бизнесмен Игорь Черноголов, который отмечал, что его цель — «окунуть жителей крупных городов в старину» и дать отдохнуть, позволив пожить, «как у бабушки».
Тимур Родригез побывал в туркомплексе, где восстанавливают избы XIX века
Экс-участник Comedy Club и ведущий программы «Орел и Решка» Тимур Родригез побывал в одном из поселков в Свердловской области. Там прошли съемки нового сезона популярной программы о путешествиях, пишут очевидцы в соцсетях. «Бывший участник Comedy Club и ведущий передачи „Орел и Решка“ Тимур Родригез приехал в „Мариинские избы“!Съемки нового сезона „Орла и Решки“ прошли просто замечательно», — рассказали авторы проекта «Мариинские избы» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». За несколько дней до этого Тимура Родригеза вместе с Региной Тодоренко встретили в Екатеринбурге. «Мариинские избы» — это туристический комплекс в Свердловской области возле Ревды, где восстанавливают избы XIX века. Владелец комплекса — бизнесмен Игорь Черноголов, который отмечал, что его цель — «окунуть жителей крупных городов в старину» и дать отдохнуть, позволив пожить, «как у бабушки».