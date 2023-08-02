Студенты из ДНР будут дистанционно учиться в свердловских колледжах

03 августа 2023 в 02:33 Размер текста - 17 +

Студенты из Макеевки будут дистанционно учится в свердловских колледжах, заявила Ольга Колударова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студенты из Макеевки (ДНР) смогут дистанционно обучаться в колледжах Свердловской области. Такую возможность предоставили 15 учебных заведений, заявила министр образования и науки Донецкой Народной Республики Ольга Колударова. «15 свердловских учебных заведений предоставят такую возможность студентам 11 колледжей и техникумов ДНР. Ребята смогут в онлайн-режиме посещать практические занятия и участвовать в федеральном проекте „Профессионалитет“ для очного обучения рабочим специальностям по инновационной ускоренной программе», — написала в своем telegram-канале Ольга Колударова. По словам министра образования и науки ДНР, сейчас определяется состав педагогов, кто будет в дистанционном формате обучать студентов. Также в учебных заведениях Макеевки появится оргтехника, а в общежитиях мебель, которую передадут из Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что из бюджета Свердловской области выделят 150 миллионов рублей для ремонта дорог в Донбассе. Деньги направят в подшефную Макеевку в пригороде Донецка.

Студенты из Макеевки (ДНР) смогут дистанционно обучаться в колледжах Свердловской области. Такую возможность предоставили 15 учебных заведений, заявила министр образования и науки Донецкой Народной Республики Ольга Колударова. «15 свердловских учебных заведений предоставят такую возможность студентам 11 колледжей и техникумов ДНР. Ребята смогут в онлайн-режиме посещать практические занятия и участвовать в федеральном проекте „Профессионалитет“ для очного обучения рабочим специальностям по инновационной ускоренной программе», — написала в своем telegram-канале Ольга Колударова. По словам министра образования и науки ДНР, сейчас определяется состав педагогов, кто будет в дистанционном формате обучать студентов. Также в учебных заведениях Макеевки появится оргтехника, а в общежитиях мебель, которую передадут из Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что из бюджета Свердловской области выделят 150 миллионов рублей для ремонта дорог в Донбассе. Деньги направят в подшефную Макеевку в пригороде Донецка.