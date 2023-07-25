На деньги свердловчан отремонтируют дороги в Донбассе

На деньги свердловчан отремонтируют дороги на Донбассе
Из бюджета Свердловской области выделят 150 млн рублей для ремонта дорог в Донбассе. Деньги направят в подшефную Макеевку в пригороде Донецка.
«Свердловская область отремонтирует еще часть дорог в Макеевке. На ремонт дорожного полотна регион-шеф выделит 150 млн рублей. На эти средства можно восстановить около 38 тыс квадратных метров дорожного покрытия», — говорится в сообщении департамента информполитики региона.
Сейчас власти донецкого города готовят список объектов, которые необходимо отремонтировать. Новые дороги позволят связать между собой районы Макеевки и повысить мобильность местных жителей.
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