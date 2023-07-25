25 июля 2023

На деньги свердловчан отремонтируют дороги в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , каток, укладка асфальта, ремонт дорог, ремонт автодороги
На деньги свердловчан отремонтируют дороги на Донбассе Фото:

Из бюджета Свердловской области выделят 150 млн рублей для ремонта дорог в Донбассе. Деньги направят в подшефную Макеевку в пригороде Донецка.

«Свердловская область отремонтирует еще часть дорог в Макеевке. На ремонт дорожного полотна регион-шеф выделит 150 млн рублей. На эти средства можно восстановить около 38 тыс квадратных метров дорожного покрытия», — говорится в сообщении департамента информполитики региона.

Сейчас власти донецкого города готовят список объектов, которые необходимо отремонтировать. Новые дороги позволят связать между собой районы Макеевки и повысить мобильность местных жителей.

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Из бюджета Свердловской области выделят 150 млн рублей для ремонта дорог в Донбассе. Деньги направят в подшефную Макеевку в пригороде Донецка. «Свердловская область отремонтирует еще часть дорог в Макеевке. На ремонт дорожного полотна регион-шеф выделит 150 млн рублей. На эти средства можно восстановить около 38 тыс квадратных метров дорожного покрытия», — говорится в сообщении департамента информполитики региона. Сейчас власти донецкого города готовят список объектов, которые необходимо отремонтировать. Новые дороги позволят связать между собой районы Макеевки и повысить мобильность местных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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