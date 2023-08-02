02 августа 2023

Власти Анапы усилят безопасность в лагерях после нападений педофила

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Детский лагерь "Маяк" перед летней сменой. Свердловская область, Сысерть, метла, работа, уборка территории, профессия, дворник, детский лагерь маяк, метет
В Анапе проведут внеплановые проверки детских лагерей Фото:

Власти Анапы (Краснодарский край) намерены усилить меры безопасности в детских лагерях после нападения педофила на школьниц. Об этом заявил мэр города Василий Швец.

«Начиная с завтрашнего дня, будут проведены внеплановые проверки детских лагерей — в первую очередь, тех, к кому были замечания наших контролирующих органов. Объекты, где не соблюдены исчерпывающие меры безопасности, ждут самые серьезные последствия, вплоть до приостановления деятельности», — отметил Василий Швец. Его слова опубликованы в telegram-канале «Мэрия Анапы».

Швец распорядился в течение двух недель добавить в систему интеллектуального видеонаблюдения «Купол» все пляжи детских здравниц. С руководством объектов, на которых не успеют выполнить требование в срок, договоры расторгнут. Проверка соответствия антитеррористической безопасности проводится на постоянной основе.

Ранее в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе произошли случаи сексуального насилия над пятью девочками. Мужчина из Воронежской области был задержан по подозрению в этом преступлении. По версии следствия, подозреваемый совершил сексуальные действия в отношении детей, в возрасте от 10 до 13 лет, находясь в комнате отдыха лагеря.

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Власти Анапы (Краснодарский край) намерены усилить меры безопасности в детских лагерях после нападения педофила на школьниц. Об этом заявил мэр города Василий Швец. «Начиная с завтрашнего дня, будут проведены внеплановые проверки детских лагерей — в первую очередь, тех, к кому были замечания наших контролирующих органов. Объекты, где не соблюдены исчерпывающие меры безопасности, ждут самые серьезные последствия, вплоть до приостановления деятельности», — отметил Василий Швец. Его слова опубликованы в telegram-канале «Мэрия Анапы». Швец распорядился в течение двух недель добавить в систему интеллектуального видеонаблюдения «Купол» все пляжи детских здравниц. С руководством объектов, на которых не успеют выполнить требование в срок, договоры расторгнут. Проверка соответствия антитеррористической безопасности проводится на постоянной основе. Ранее в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе произошли случаи сексуального насилия над пятью девочками. Мужчина из Воронежской области был задержан по подозрению в этом преступлении. По версии следствия, подозреваемый совершил сексуальные действия в отношении детей, в возрасте от 10 до 13 лет, находясь в комнате отдыха лагеря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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