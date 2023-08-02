Власти Анапы усилят безопасность в лагерях после нападений педофила

03 августа 2023 в 03:53 Размер текста - 17 +

В Анапе проведут внеплановые проверки детских лагерей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Анапы (Краснодарский край) намерены усилить меры безопасности в детских лагерях после нападения педофила на школьниц. Об этом заявил мэр города Василий Швец. «Начиная с завтрашнего дня, будут проведены внеплановые проверки детских лагерей — в первую очередь, тех, к кому были замечания наших контролирующих органов. Объекты, где не соблюдены исчерпывающие меры безопасности, ждут самые серьезные последствия, вплоть до приостановления деятельности», — отметил Василий Швец. Его слова опубликованы в telegram-канале «Мэрия Анапы». Швец распорядился в течение двух недель добавить в систему интеллектуального видеонаблюдения «Купол» все пляжи детских здравниц. С руководством объектов, на которых не успеют выполнить требование в срок, договоры расторгнут. Проверка соответствия антитеррористической безопасности проводится на постоянной основе. Ранее в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе произошли случаи сексуального насилия над пятью девочками. Мужчина из Воронежской области был задержан по подозрению в этом преступлении. По версии следствия, подозреваемый совершил сексуальные действия в отношении детей, в возрасте от 10 до 13 лет, находясь в комнате отдыха лагеря.

Власти Анапы (Краснодарский край) намерены усилить меры безопасности в детских лагерях после нападения педофила на школьниц. Об этом заявил мэр города Василий Швец. «Начиная с завтрашнего дня, будут проведены внеплановые проверки детских лагерей — в первую очередь, тех, к кому были замечания наших контролирующих органов. Объекты, где не соблюдены исчерпывающие меры безопасности, ждут самые серьезные последствия, вплоть до приостановления деятельности», — отметил Василий Швец. Его слова опубликованы в telegram-канале «Мэрия Анапы». Швец распорядился в течение двух недель добавить в систему интеллектуального видеонаблюдения «Купол» все пляжи детских здравниц. С руководством объектов, на которых не успеют выполнить требование в срок, договоры расторгнут. Проверка соответствия антитеррористической безопасности проводится на постоянной основе. Ранее в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе произошли случаи сексуального насилия над пятью девочками. Мужчина из Воронежской области был задержан по подозрению в этом преступлении. По версии следствия, подозреваемый совершил сексуальные действия в отношении детей, в возрасте от 10 до 13 лет, находясь в комнате отдыха лагеря.