Baza: педофил изнасиловал пять девочек в детском лагере Анапы

01 августа 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в детском лагере «Счастливое детство», пишет Baza Фото: Анна Майорова © URA.RU В детском лагере «Счастливое детство» в Анапе произошли случаи сексуального насилия над пятью девочками. Мужчина из Воронежской области был задержан по подозрению в этом преступлении. «Педофил совершил действия сексуального характера в отношении пяти девочек», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что инцидент произошел в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе. Мужчина из Воронежской области был задержан по подозрению в этом преступлении. По версии следствия, он совершил сексуальные действия в отношении детей, в возрасте от 10 до 13 лет, находясь в комнате отдыха лагеря. Большинство из пострадавших девочек родом из Донецкой Народной Республики, одна из них проживает в Московской области. Подозреваемому было предъявлено обвинение по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера». URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Краснодарскому краю для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

В детском лагере «Счастливое детство» в Анапе произошли случаи сексуального насилия над пятью девочками. Мужчина из Воронежской области был задержан по подозрению в этом преступлении. «Педофил совершил действия сексуального характера в отношении пяти девочек», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что инцидент произошел в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе. Мужчина из Воронежской области был задержан по подозрению в этом преступлении. По версии следствия, он совершил сексуальные действия в отношении детей, в возрасте от 10 до 13 лет, находясь в комнате отдыха лагеря. Большинство из пострадавших девочек родом из Донецкой Народной Республики, одна из них проживает в Московской области. Подозреваемому было предъявлено обвинение по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера». URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Краснодарскому краю для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.