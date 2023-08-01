Baza: педофил изнасиловал пять девочек в детском лагере Анапы

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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, детский дом, детский лагерь, детские игрушки, детская комната
Инцидент произошел в детском лагере «Счастливое детство», пишет Baza Фото:

В детском лагере «Счастливое детство» в Анапе произошли случаи сексуального насилия над пятью девочками. Мужчина из Воронежской области был задержан по подозрению в этом преступлении.

«Педофил совершил действия сексуального характера в отношении пяти девочек», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что инцидент произошел в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе. Мужчина из Воронежской области был задержан по подозрению в этом преступлении.

По версии следствия, он совершил сексуальные действия в отношении детей, в возрасте от 10 до 13 лет, находясь в комнате отдыха лагеря. Большинство из пострадавших девочек родом из Донецкой Народной Республики, одна из них проживает в Московской области. Подозреваемому было предъявлено обвинение по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера».

URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Краснодарскому краю для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В детском лагере «Счастливое детство» в Анапе произошли случаи сексуального насилия над пятью девочками. Мужчина из Воронежской области был задержан по подозрению в этом преступлении. «Педофил совершил действия сексуального характера в отношении пяти девочек», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что инцидент произошел в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе. Мужчина из Воронежской области был задержан по подозрению в этом преступлении. По версии следствия, он совершил сексуальные действия в отношении детей, в возрасте от 10 до 13 лет, находясь в комнате отдыха лагеря. Большинство из пострадавших девочек родом из Донецкой Народной Республики, одна из них проживает в Московской области. Подозреваемому было предъявлено обвинение по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера». URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Краснодарскому краю для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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