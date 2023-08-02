Екатеринбург встал в пробку из-за водного затора
Екатеринбуржцы встали в глухую пробку на улице Щербакова из-за затопленной дороги. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали читатели агентства.
«На Щербакова глухая пробка. Люди выходят из общественных транспортов и идут пешком до метро», — сказал собеседник агентства Алексей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Екатеринбурга. По информации пресс-службы мэрии, причиной водного затора стала авария на сетях водопровода.
Ранним утром на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная затопило дорогу под мостом. На место происшествия приехали сотрудники коммунальных служб.
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