В Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за затопленной улицы. Фото, видео 03 августа 2023 в 09:35 Размер текста - 17 + Екатеринбург встал в пробку из-за водного затора Фото: Денис Моргунов © URA.RU Екатеринбуржцы встали в глухую пробку на улице Щербакова из-за затопленной дороги. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали читатели агентства. «На Щербакова глухая пробка. Люди выходят из общественных транспортов и идут пешком до метро», — сказал собеседник агентства Алексей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Екатеринбурга. По информации пресс-службы мэрии, причиной водного затора стала авария на сетях водопровода. Ранним утром на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная затопило дорогу под мостом. На место происшествия приехали сотрудники коммунальных служб. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Екатеринбуржцы встали в глухую пробку на улице Щербакова из-за затопленной дороги. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали читатели агентства. «На Щербакова глухая пробка. Люди выходят из общественных транспортов и идут пешком до метро», — сказал собеседник агентства Алексей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Екатеринбурга. По информации пресс-службы мэрии, причиной водного затора стала авария на сетях водопровода. Ранним утром на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная затопило дорогу под мостом. На место происшествия приехали сотрудники коммунальных служб. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям