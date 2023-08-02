02 августа 2023

В Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за затопленной улицы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробка. Тюмень, автомобили, машины, пробка, затор, перекресток, затор на дороге, пробка машины, пробка автомобильная
Екатеринбург встал в пробку из-за водного затора Фото:

Екатеринбуржцы встали в глухую пробку на улице Щербакова из-за затопленной дороги. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали читатели агентства.

«На Щербакова глухая пробка. Люди выходят из общественных транспортов и идут пешком до метро», — сказал собеседник агентства Алексей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Екатеринбурга. По информации пресс-службы мэрии, причиной водного затора стала авария на сетях водопровода.

Ранним утром на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная затопило дорогу под мостом. На место происшествия приехали сотрудники коммунальных служб.

Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржцы встали в глухую пробку на улице Щербакова из-за затопленной дороги. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали читатели агентства. «На Щербакова глухая пробка. Люди выходят из общественных транспортов и идут пешком до метро», — сказал собеседник агентства Алексей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Екатеринбурга. По информации пресс-службы мэрии, причиной водного затора стала авария на сетях водопровода. Ранним утром на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная затопило дорогу под мостом. На место происшествия приехали сотрудники коммунальных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...