02 августа 2023

В Екатеринбурге затопило часть улицы Щербакова. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
На перекрестке улиц Щербакова — Самолетная в Екатеринбурге произошла коммунальная авария (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная затопило дорогу под мостом. Бригада коммунальных служб уже выехала на место происшествие, сообщили корреспонденту URA.RU в ЕМУП «Водоканал».

«Бригада коммунальных служб выехала на место затопления дороги на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная. Время устранения аварии на данный момент неизвестно», — сообщили корреспонденту URA.RU в ЕМУП «Водоканал».

Инцидент произошел примерно в шесть часов утра 3 августа. В соцсетях пользователи стали делится фото и видео с места происшествия.

Фото:

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная затопило дорогу под мостом. Бригада коммунальных служб уже выехала на место происшествие, сообщили корреспонденту URA.RU в ЕМУП «Водоканал». «Бригада коммунальных служб выехала на место затопления дороги на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная. Время устранения аварии на данный момент неизвестно», — сообщили корреспонденту URA.RU в ЕМУП «Водоканал». Инцидент произошел примерно в шесть часов утра 3 августа. В соцсетях пользователи стали делится фото и видео с места происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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