На перекрестке улиц Щербакова — Самолетная в Екатеринбурге произошла коммунальная авария (архивное фото)
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная затопило дорогу под мостом. Бригада коммунальных служб уже выехала на место происшествие, сообщили корреспонденту URA.RU в ЕМУП «Водоканал».
«Бригада коммунальных служб выехала на место затопления дороги на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная. Время устранения аварии на данный момент неизвестно», — сообщили корреспонденту URA.RU в ЕМУП «Водоканал».
Инцидент произошел примерно в шесть часов утра 3 августа. В соцсетях пользователи стали делится фото и видео с места происшествия.
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