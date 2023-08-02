В Екатеринбурге затопило часть улицы Щербакова. Фото, видео 03 августа 2023 в 06:42 Размер текста - 17 + На перекрестке улиц Щербакова — Самолетная в Екатеринбурге произошла коммунальная авария (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная затопило дорогу под мостом. Бригада коммунальных служб уже выехала на место происшествие, сообщили корреспонденту URA.RU в ЕМУП «Водоканал». «Бригада коммунальных служб выехала на место затопления дороги на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная. Время устранения аварии на данный момент неизвестно», — сообщили корреспонденту URA.RU в ЕМУП «Водоканал». Инцидент произошел примерно в шесть часов утра 3 августа. В соцсетях пользователи стали делится фото и видео с места происшествия. Фото: Alexander Kharitonov в Telegram В Екатеринбурге на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная затопило дорогу под мостом. Бригада коммунальных служб уже выехала на место происшествие, сообщили корреспонденту URA.RU в ЕМУП «Водоканал». «Бригада коммунальных служб выехала на место затопления дороги на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная. Время устранения аварии на данный момент неизвестно», — сообщили корреспонденту URA.RU в ЕМУП «Водоканал». Инцидент произошел примерно в шесть часов утра 3 августа. В соцсетях пользователи стали делится фото и видео с места происшествия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям