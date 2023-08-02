В ЯНАО пойдет под суд преступная группировка с несовершеннолетним участником

В Надыме (ЯНАО) будут судить двух молодых людей, один из которых несовершеннолетний, за организацию преступной группировки по сбыту наркотических веществ. Их деятельность пресечена сотрудниками полиции, а вина доказана следствием, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.
«В Надыме перед судом предстанут двое местных жителей, по обвинению в незаконном распространении наркотических средств в составе организованной преступной группы. В ходе предварительного следствия установлена доказательственная база по 26 эпизодам их преступной деятельности», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
Установлено, что 19-летний молодой человек и несовершеннолетний участник действовали по предварительному сговору, в январе — феврале получая запрещенные вещества у организатора (уголовное дело на него выделено в отдельное производство) и устраивая тайники с закладками на территории Надыма. Участники группировки были задержаны сотрудниками полиции 8 марта. Они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размерах.
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