В Челябинске без горячей воды останутся 145 домов

В Челябинске с 9 по 23 августа пройдет 6 этап опрессовок

03 августа 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Двухнедельные гидравлические испытания также затронут 12 детских садов, 11 учебных и 4 лечебных учреждения Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тракторозаводском районе Челябинска с 9 по 23 августа пройдет шестой этап опрессовок. На две недели без горячей воды останутся 145 домов, 12 детских сада, 11 учебных и четыре лечебных учреждения, сообщили в мэрии. «145 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе Челябинска останутся без горячей воды на шестом этапе опрессовок с 9 по 23 августа. Двухнедельные гидравлические испытания также затронут 12 детских садов, 11 учебных и 4 лечебных учреждения. Это последний этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. При этом в мэрии напоминают, в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен. Так, после четвертого этапа опрессовок в 60 домах Челябинска горячая вода так и не появилась.

В Тракторозаводском районе Челябинска с 9 по 23 августа пройдет шестой этап опрессовок. На две недели без горячей воды останутся 145 домов, 12 детских сада, 11 учебных и четыре лечебных учреждения, сообщили в мэрии. «145 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе Челябинска останутся без горячей воды на шестом этапе опрессовок с 9 по 23 августа. Двухнедельные гидравлические испытания также затронут 12 детских садов, 11 учебных и 4 лечебных учреждения. Это последний этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. При этом в мэрии напоминают, в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен. Так, после четвертого этапа опрессовок в 60 домах Челябинска горячая вода так и не появилась.