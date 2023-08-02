02 августа 2023

В Челябинске без горячей воды останутся 145 домов

В Челябинске с 9 по 23 августа пройдет 6 этап опрессовок
© Служба новостей «URA.RU»
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Двухнедельные гидравлические испытания также затронут 12 детских садов, 11 учебных и 4 лечебных учреждения Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска с 9 по 23 августа пройдет шестой этап опрессовок. На две недели без горячей воды останутся 145 домов, 12 детских сада, 11 учебных и четыре лечебных учреждения, сообщили в мэрии.

«145 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе Челябинска останутся без горячей воды на шестом этапе опрессовок с 9 по 23 августа. Двухнедельные гидравлические испытания также затронут 12 детских садов, 11 учебных и 4 лечебных учреждения.

Это последний этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. При этом в мэрии напоминают, в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен. Так, после четвертого этапа опрессовок в 60 домах Челябинска горячая вода так и не появилась.

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В Тракторозаводском районе Челябинска с 9 по 23 августа пройдет шестой этап опрессовок. На две недели без горячей воды останутся 145 домов, 12 детских сада, 11 учебных и четыре лечебных учреждения, сообщили в мэрии. «145 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе Челябинска останутся без горячей воды на шестом этапе опрессовок с 9 по 23 августа. Двухнедельные гидравлические испытания также затронут 12 детских садов, 11 учебных и 4 лечебных учреждения. Это последний этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. При этом в мэрии напоминают, в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен. Так, после четвертого этапа опрессовок в 60 домах Челябинска горячая вода так и не появилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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