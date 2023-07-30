В Челябинске 60 домов не подключили вовремя к горячей воде

31 июля 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

В некоторых многоквартирных домах причиной стали вышедшие из строя бойлеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске 60 домов не подключили вовремя к горячей воде, после завершения четвертого этапа опрессовок. Об этом на аппаратном совещании 31 июля мэру Наталье Котовой сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. «Около 60 домов из 700 не подключили к горячей воде после 4 этапа опрессовок. Есть в том числе вышедшие из строя бойлеры на многоквартирных домах. Ведется работа с управляющими компаниями по ускорению ремонтных работ», — рассказал Астахов. По его словам, все многоквартирные жилые дома, на которых не нужно менять бойлер, подключат к горячей воде за две недели. Если проблемы возникли при опрессовках, то они будут устранены в течение семи дней.

В Челябинске 60 домов не подключили вовремя к горячей воде, после завершения четвертого этапа опрессовок. Об этом на аппаратном совещании 31 июля мэру Наталье Котовой сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. «Около 60 домов из 700 не подключили к горячей воде после 4 этапа опрессовок. Есть в том числе вышедшие из строя бойлеры на многоквартирных домах. Ведется работа с управляющими компаниями по ускорению ремонтных работ», — рассказал Астахов. По его словам, все многоквартирные жилые дома, на которых не нужно менять бойлер, подключат к горячей воде за две недели. Если проблемы возникли при опрессовках, то они будут устранены в течение семи дней.