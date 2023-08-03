Песков назвал Путина своим главным учителем

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин является для него главным учителем
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал президента России Владимира Путиным своим главным учителем. Об этом он заявил на форуме «Территория смыслов».
«Мне повезло в жизни. Я фактически 20 лет нахожусь вблизи человека, который является для меня тем самым учителем. Я имею в виду Путина», — заявил Песков. Его слова приводит telegram-канал «Мастерская новых медиа».
Песков отметил, что переговоры, которые ведет российский лидер, не всегда проходят публично. Он подчеркнул аргументацию, навык убеждения Путина и умение говорить не самые приятные вещи. По словам Пескова, это бесценный опыт для него.
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