В Кремле раскрыли, что будет с поставками нефти в Индию

Песков: Индия продолжит решать сама, где закупать нефть и на каких условиях
08 декабря 2025 в 15:25
Индия сама определит, у кого покупать нефть, сказал Дмитрий Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Индия как суверенное государство самостоятельно определяет, где и на каких условиях закупать энергоресурсы, и Москва ожидает сохранения этой линии. Об этом сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

«Индия, будучи и оставаясь суверенным государством, осуществляет внешнеторговые операции и закупает энергоресурсы там, где это выгодно для Индии, и, насколько мы понимаем, наши индийские партнеры продолжат такую линию по обеспечению своих экономических интересов», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

