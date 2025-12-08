В Кремле раскрыли, что будет с поставками нефти в Индию
Индия сама определит, у кого покупать нефть, сказал Дмитрий Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Индия как суверенное государство самостоятельно определяет, где и на каких условиях закупать энергоресурсы, и Москва ожидает сохранения этой линии. Об этом сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Индия, будучи и оставаясь суверенным государством, осуществляет внешнеторговые операции и закупает энергоресурсы там, где это выгодно для Индии, и, насколько мы понимаем, наши индийские партнеры продолжат такую линию по обеспечению своих экономических интересов», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
