В Кремле раскрыли, что будет с поставками нефти в Индию

Индия сама определит, у кого покупать нефть, сказал Дмитрий Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Индия как суверенное государство самостоятельно определяет, где и на каких условиях закупать энергоресурсы, и Москва ожидает сохранения этой линии. Об этом сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.