Путин нашел проблему в росте зарплат в промышленности

Владимир Путин заявил, что в России хороший результат развития промышленности за 2023 год
Рост зарплат в промышленности связан с дефицитом кадров. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Рост заработной платы вызван дефицитом кадров. Вам приходится привлекать сотрудников высокими зарплатами», — заявил Путин на встрече с руководителями предприятий промышленности, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что промышленность в России быстро развивается.
Российский лидер сообщил, что за 2023 год рост составил 6,2%. Он назвал это хорошим результатом. По его словам, факторами развития промышленности являются сохранение занятости и рост зарплаты.
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