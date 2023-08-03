Путин нашел проблему в росте зарплат в промышленности

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что в России хороший результат развития промышленности за 2023 год Фото:

Рост зарплат в промышленности связан с дефицитом кадров. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Рост заработной платы вызван дефицитом кадров. Вам приходится привлекать сотрудников высокими зарплатами», — заявил Путин на встрече с руководителями предприятий промышленности, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что промышленность в России быстро развивается.

Российский лидер сообщил, что за 2023 год рост составил 6,2%. Он назвал это хорошим результатом. По его словам, факторами развития промышленности являются сохранение занятости и рост зарплаты.

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Рост зарплат в промышленности связан с дефицитом кадров. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Рост заработной платы вызван дефицитом кадров. Вам приходится привлекать сотрудников высокими зарплатами», — заявил Путин на встрече с руководителями предприятий промышленности, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что промышленность в России быстро развивается. Российский лидер сообщил, что за 2023 год рост составил 6,2%. Он назвал это хорошим результатом. По его словам, факторами развития промышленности являются сохранение занятости и рост зарплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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