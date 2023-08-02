В Тюменской области взлетели цены на подержанные авто

«Авито Авто»: за год в Тюменской области подержанные машины подорожали на 31%

03 августа 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Тюменской области — 765 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области стоимость подержанных машин за год увеличилась на 31,9%. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Авито Авто». «В Тюменской области средняя стоимость автомобилей иностранных брендов с пробегом во II квартале 2023 года составила 765 000 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость увеличилась на 31,9%», — говорится в исследовании «Авито Авто». Самой востребованной маркой автомобиля в регионе, по данным аналитиков, является Toyota. На ее долю пришлось 12,8% от общих продаж на рынке иномарок с пробегом в Тюменской области, средняя цена составила 970 000 рублей. Ранее агентство рассказывало о том, что с 1 августа в связи с повышением утилизационного сбора изменятся цены на автомобили, импортируемые из-за границы. По подсчетам аналитиков, в среднем стоимость автомобилей, как новых, там и подержанных, увеличится на 10%.

В Тюменской области стоимость подержанных машин за год увеличилась на 31,9%. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Авито Авто». «В Тюменской области средняя стоимость автомобилей иностранных брендов с пробегом во II квартале 2023 года составила 765 000 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость увеличилась на 31,9%», — говорится в исследовании «Авито Авто». Самой востребованной маркой автомобиля в регионе, по данным аналитиков, является Toyota. На ее долю пришлось 12,8% от общих продаж на рынке иномарок с пробегом в Тюменской области, средняя цена составила 970 000 рублей. Ранее агентство рассказывало о том, что с 1 августа в связи с повышением утилизационного сбора изменятся цены на автомобили, импортируемые из-за границы. По подсчетам аналитиков, в среднем стоимость автомобилей, как новых, там и подержанных, увеличится на 10%.