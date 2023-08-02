02 августа 2023

В Тюменской области взлетели цены на подержанные авто

«Авито Авто»: за год в Тюменской области подержанные машины подорожали на 31%
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобили. Курган, автомобили, машины, автолюбитель, седан
Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Тюменской области — 765 000 рублей Фото:

В Тюменской области стоимость подержанных машин за год увеличилась на 31,9%. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Авито Авто».

«В Тюменской области средняя стоимость автомобилей иностранных брендов с пробегом во II квартале 2023 года составила 765 000 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость увеличилась на 31,9%», — говорится в исследовании «Авито Авто».

Самой востребованной маркой автомобиля в регионе, по данным аналитиков, является Toyota. На ее долю пришлось 12,8% от общих продаж на рынке иномарок с пробегом в Тюменской области, средняя цена составила 970 000 рублей.

Ранее агентство рассказывало о том, что с 1 августа в связи с повышением утилизационного сбора изменятся цены на автомобили, импортируемые из-за границы. По подсчетам аналитиков, в среднем стоимость автомобилей, как новых, там и подержанных, увеличится на 10%.

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В Тюменской области стоимость подержанных машин за год увеличилась на 31,9%. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Авито Авто». «В Тюменской области средняя стоимость автомобилей иностранных брендов с пробегом во II квартале 2023 года составила 765 000 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость увеличилась на 31,9%», — говорится в исследовании «Авито Авто». Самой востребованной маркой автомобиля в регионе, по данным аналитиков, является Toyota. На ее долю пришлось 12,8% от общих продаж на рынке иномарок с пробегом в Тюменской области, средняя цена составила 970 000 рублей. Ранее агентство рассказывало о том, что с 1 августа в связи с повышением утилизационного сбора изменятся цены на автомобили, импортируемые из-за границы. По подсчетам аналитиков, в среднем стоимость автомобилей, как новых, там и подержанных, увеличится на 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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