В Тюменской области взлетели цены на подержанные авто

В Тюменской области стоимость подержанных машин за год увеличилась на 31,9%. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Авито Авто».
«В Тюменской области средняя стоимость автомобилей иностранных брендов с пробегом во II квартале 2023 года составила 765 000 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость увеличилась на 31,9%», — говорится в исследовании «Авито Авто».
Самой востребованной маркой автомобиля в регионе, по данным аналитиков, является Toyota. На ее долю пришлось 12,8% от общих продаж на рынке иномарок с пробегом в Тюменской области, средняя цена составила 970 000 рублей.
Ранее агентство рассказывало о том, что с 1 августа в связи с повышением утилизационного сбора изменятся цены на автомобили, импортируемые из-за границы. По подсчетам аналитиков, в среднем стоимость автомобилей, как новых, там и подержанных, увеличится на 10%.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.