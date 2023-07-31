«Известия» узнали, как повышение утильсбора повлияет на стоимость машин

«Известия»: цены на авто вырастут на 10% из-за увеличения утильсбора

01 августа 2023 в 03:42 Размер текста - 17 +

Из-за роста утилизационного сбора подорожают иномарки и модели российского автопрома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выросшие ставки утилизационного сбора в России повлияют на стоимость как новых, так и подержанных автомобилей. Об этом заявил вице-президент и исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов. «Мы думаем, что рост будет в пределах 10%, причем на отечественную продукцию тоже. Массовый сегмент — это двигатели на один-два литра, и как раз в этом сегменте находятся отечественные и подавляющее большинство китайских производителей», — цитирует слова Жигалова сайт «Известия». Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев добавил, что из-за удорожания иномарок спрос будет частично переориентирован на модели российского автопрома. Это также приведет к росту стоимости автомобилей. По мнению Бургазлиева, повышение утилизационного сбора выгодно российским производителям, в том числе и иностранным компаниям, у которых сборка автомобилей производится в России. Ранее стало известно, что россиянам с 1 августа 2023 года придется выплачивать полную ставку утилизационного сбора (как у юридических лиц) на ввоз импортного автомобиля для перепродажи в России в течении года. Об этом сообщает RT.

Выросшие ставки утилизационного сбора в России повлияют на стоимость как новых, так и подержанных автомобилей. Об этом заявил вице-президент и исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов. «Мы думаем, что рост будет в пределах 10%, причем на отечественную продукцию тоже. Массовый сегмент — это двигатели на один-два литра, и как раз в этом сегменте находятся отечественные и подавляющее большинство китайских производителей», — цитирует слова Жигалова сайт «Известия». Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев добавил, что из-за удорожания иномарок спрос будет частично переориентирован на модели российского автопрома. Это также приведет к росту стоимости автомобилей. По мнению Бургазлиева, повышение утилизационного сбора выгодно российским производителям, в том числе и иностранным компаниям, у которых сборка автомобилей производится в России. Ранее стало известно, что россиянам с 1 августа 2023 года придется выплачивать полную ставку утилизационного сбора (как у юридических лиц) на ввоз импортного автомобиля для перепродажи в России в течении года. Об этом сообщает RT.