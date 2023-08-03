В США заявили, что считают Украину полигоном для нового оружия 19fortyifve: Украину используют для испытаний новых вооружений и тактики 03 августа 2023 в 20:02 Размер текста - 17 + Артиллерия остается самым важным оружием для России и Украины, пишет 19fortyifve Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина используются Западом в качестве испытательного полигона новых вооружений и тактики. Об этом пишет американское издание 19fortyifve. «Во многих отношениях боевые действия на Украине является испытательным полигоном для новых систем вооружения и тактики [Запада]», — отмечают в статье издания 19fortyifve. По словам автора, артиллерия остается самым важным оружием, которое есть у двух вооруженных сил, однако после нескольких недель ожесточенных боев украинские военные не добились больших успехов, но продолжают атаковать в надежде прорыва. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что российские силы уничтожили артиллерией три штурмовые бригады ВСУ в регионе. По его словам, артиллерия ударила по украинским военным, и они откатились назад на позиции, передает RT. Украина используются Западом в качестве испытательного полигона новых вооружений и тактики. Об этом пишет американское издание 19fortyifve. «Во многих отношениях боевые действия на Украине является испытательным полигоном для новых систем вооружения и тактики [Запада]», — отмечают в статье издания 19fortyifve. По словам автора, артиллерия остается самым важным оружием, которое есть у двух вооруженных сил, однако после нескольких недель ожесточенных боев украинские военные не добились больших успехов, но продолжают атаковать в надежде прорыва. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что российские силы уничтожили артиллерией три штурмовые бригады ВСУ в регионе. По его словам, артиллерия ударила по украинским военным, и они откатились назад на позиции, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям