В США заявили, что считают Украину полигоном для нового оружия

19fortyifve: Украину используют для испытаний новых вооружений и тактики
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Артиллерия остается самым важным оружием для России и Украины, пишет 19fortyifve Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина используются Западом в качестве испытательного полигона новых вооружений и тактики. Об этом пишет американское издание 19fortyifve.

«Во многих отношениях боевые действия на Украине является испытательным полигоном для новых систем вооружения и тактики [Запада]», — отмечают в статье издания 19fortyifve. По словам автора, артиллерия остается самым важным оружием, которое есть у двух вооруженных сил, однако после нескольких недель ожесточенных боев украинские военные не добились больших успехов, но продолжают атаковать в надежде прорыва.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что российские силы уничтожили артиллерией три штурмовые бригады ВСУ в регионе. По его словам, артиллерия ударила по украинским военным, и они откатились назад на позиции, передает RT.

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Украина используются Западом в качестве испытательного полигона новых вооружений и тактики. Об этом пишет американское издание 19fortyifve. «Во многих отношениях боевые действия на Украине является испытательным полигоном для новых систем вооружения и тактики [Запада]», — отмечают в статье издания 19fortyifve. По словам автора, артиллерия остается самым важным оружием, которое есть у двух вооруженных сил, однако после нескольких недель ожесточенных боев украинские военные не добились больших успехов, но продолжают атаковать в надежде прорыва. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что российские силы уничтожили артиллерией три штурмовые бригады ВСУ в регионе. По его словам, артиллерия ударила по украинским военным, и они откатились назад на позиции, передает RT.
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