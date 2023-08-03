03 августа 2023

Депутат Госдумы анонсировал законопроект о дополнительной помощи участникам СВО

Слуцкий направил в правительство РФ законопроект о бесплатном зубном протезировании участникам СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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34-й съезд ЛДПР избирает Леонида Слуцкого лидеором партии. Москва, слуцкий леонид, лдпр, съезд лдпр, слуцкий
Права ветеранов боевых действий нарушены, заявил Леонид Слуцкий Фото:

Необходимо расширить перечень соцгарантий и компенсировать ветеранам боевых действий, включая участников спецоперации на Украине, зубное протезирование. Об этом URA.RU сообщил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Соответствующий законопроект направлен в правительство РФ.

«Ребята защищают Родину, не жалея своего здоровья, ни минуты не сомневаясь в своих действиях. Государство, в свою очередь, должно обеспечить им полный пакет гарантий для восстановления здоровья, необходимого лечения, продолжения нормальной, полноценной жизни. Наши военнослужащие, находящиеся на передовой, не должны беспокоиться о том, что у них нет средств на лечение, протезирование. Они должны быть уверены, что государство их поддержит и они смогут заниматься семейными хлопотами, растить детей, работать, а не изыскивать средства на зубное протезирование», — сказал Леонид Слуцкий.

По его словам, сейчас в этом отношении нарушаются права ветеранов боевых действий. «В настоящий момент компенсация медицинской протезно-ортопедической помощи предусмотрена, однако зубное протезирование в указанные гарантии либо не входит, либо ограничивается критериями. Например, оказание такой поддержки возможно только действующим военнослужащим или в случае увольнения после 25 лет службы и более, а при увольнении ранее этого срока — только при определенных условиях. Очевидно, что таким образом нарушаются права ветеранов боевых действий в части обеспечения зубными протезами при отсутствии у них указанной продолжительности военной службы», — отметил лидер фракции.

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Необходимо расширить перечень соцгарантий и компенсировать ветеранам боевых действий, включая участников спецоперации на Украине, зубное протезирование. Об этом URA.RU сообщил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Соответствующий законопроект направлен в правительство РФ. «Ребята защищают Родину, не жалея своего здоровья, ни минуты не сомневаясь в своих действиях. Государство, в свою очередь, должно обеспечить им полный пакет гарантий для восстановления здоровья, необходимого лечения, продолжения нормальной, полноценной жизни. Наши военнослужащие, находящиеся на передовой, не должны беспокоиться о том, что у них нет средств на лечение, протезирование. Они должны быть уверены, что государство их поддержит и они смогут заниматься семейными хлопотами, растить детей, работать, а не изыскивать средства на зубное протезирование», — сказал Леонид Слуцкий. По его словам, сейчас в этом отношении нарушаются права ветеранов боевых действий. «В настоящий момент компенсация медицинской протезно-ортопедической помощи предусмотрена, однако зубное протезирование в указанные гарантии либо не входит, либо ограничивается критериями. Например, оказание такой поддержки возможно только действующим военнослужащим или в случае увольнения после 25 лет службы и более, а при увольнении ранее этого срока — только при определенных условиях. Очевидно, что таким образом нарушаются права ветеранов боевых действий в части обеспечения зубными протезами при отсутствии у них указанной продолжительности военной службы», — отметил лидер фракции.
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