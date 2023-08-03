В Канаде заявили, что США ставят перед Киевом невыполнимые задачи

Canadian Dimension: США ставят Киеву недостижимые цели, которые разрушают Украину

03 августа 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Преследование целей США продолжит разрушать Украину Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США ставят Киеву недостижимые цели, которые продолжают разрушать страну. Об этом пишут канадские обозреватели. «Ведение Киева до победы, пока не будут возвращены все утраченные территории, нынешняя позиция этого режима, поддерживаемая США и НАТО, — значит поддерживать глубоко преступную политику, так как цель недостижима», — написали в статье Canadian Dimension. Там отметили, что преследование этой цели не изменит ход спецоперации, однако продолжит разрушать Украину. Ранее американское издание 19FortyFifve написало, что Украина используются Западом в качестве испытательного полигона новых вооружений и тактики. По словам автора, Вооруженные силы Украины не добились больших успехов, но продолжают атаковать в надежде прорыва.

США ставят Киеву недостижимые цели, которые продолжают разрушать страну. Об этом пишут канадские обозреватели. «Ведение Киева до победы, пока не будут возвращены все утраченные территории, нынешняя позиция этого режима, поддерживаемая США и НАТО, — значит поддерживать глубоко преступную политику, так как цель недостижима», — написали в статье Canadian Dimension. Там отметили, что преследование этой цели не изменит ход спецоперации, однако продолжит разрушать Украину. Ранее американское издание 19FortyFifve написало, что Украина используются Западом в качестве испытательного полигона новых вооружений и тактики. По словам автора, Вооруженные силы Украины не добились больших успехов, но продолжают атаковать в надежде прорыва.