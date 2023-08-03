В Курганской области не хватает чиновников, коммунальщиков и страховщиков

Аналитики нахвали сферы работы в Кургане, в которых резко сокращается число сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области организации, которые занимаются водоснабжением, электроснабжением, страхованием и государственным управлением, потеряли часть сотрудников. Среднесписочное число работников в данных сферах резко сократилось. Об этом сообщается на сайте федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«По данным за январь—май 2023 года, среднесписочная численность работников организаций, обеспечивающих население электрической энергией, а также газом и паром сократилась почти на 11%. К маю 2023 года в данной сфере насчитывается 7 835 сотрудников. Резко сократилось число работников, которые занимаются водоснабжением и водоотведением. На данный момент сотрудников в таких организациях осталось 1 997 человек, что на 2% меньше, чем к апрелю 2023 года», — указано на сайте Свердловскстата.

Между тем, уменьшилась среднесписочная численность работников в организациях государственного управления. К маю в данной сфере работало 22 113 сотрудников, что почти на 2% меньше, чем в апреле 2023 года. По данным Свердловскстата, общее сотрудников в курганских организациях за января-май составило почти 200 тысяч человек, что на 0,4% меньше, чем за соответствующий период 2022 года.

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