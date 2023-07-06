Аналитики назвали самые убыточные сферы бизнеса Кургана

Строительство и сельское хозяйство приносят убыток курганским бизнесменам

Названы сферы, в которых предприниматели теряют наибольшее количество денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане наибольшие убытки для бизнесменов приносят организации, которые занимаются строительством, сельским хозяйством и обрабатывающим производством. Об этом сообщается на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Наибольшие убытки курганским предпринимателям приносит сфера обрабатывающих производств. Процент убытков с предыдущего периода вырос на 264% и составил больше 680 млн рублей. Также убыточной сферой для бизнеса стало строительство, где показатель вырос на почти на 290%. Сумма убытка составила 69 млн рублей. Еще одной сферой с потерями для предпринимателей стало сельское хозяйство. Убытки выросли на 133% и составили больше трех млн рублей», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что убытки приносит и сфера обеспечения электроэнергией и газом. Показатель вырос на 140%. Общая сумма убытков достигла 115 млн рублей. Транспортировка и хранение также теряет деньги. Сумма убытков достигла более 40 млн рублей, что на 114% больше, чем за 2022 год.

Наибольшее количество убыточных организаций зафиксировано в сфере информации и связи, где 100% предприятий несут потери своим владельцам. К этим же показателям относятся сферы административных услуг, государственного управления и деятельность в области здравоохранения.

Ранее URA.RU писало, что компания подконтрольная мэрии Кургана получила миллионные убытки. Общая сумма потерь почти достигла восьми млн рублей.