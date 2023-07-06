Аналитики назвали самые убыточные сферы бизнеса Кургана

Строительство и сельское хозяйство приносят убыток курганским бизнесменам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
Названы сферы, в которых предприниматели теряют наибольшее количество денег Фото:

В Кургане наибольшие убытки для бизнесменов приносят организации, которые занимаются строительством, сельским хозяйством и обрабатывающим производством. Об этом сообщается на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Наибольшие убытки курганским предпринимателям приносит сфера обрабатывающих производств. Процент убытков с предыдущего периода вырос на 264% и составил больше 680 млн рублей. Также убыточной сферой для бизнеса стало строительство, где показатель вырос на почти на 290%. Сумма убытка составила 69 млн рублей. Еще одной сферой с потерями для предпринимателей стало сельское хозяйство. Убытки выросли на 133% и составили больше трех млн рублей», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что убытки приносит и сфера обеспечения электроэнергией и газом. Показатель вырос на 140%. Общая сумма убытков достигла 115 млн рублей. Транспортировка и хранение также теряет деньги. Сумма убытков достигла более 40 млн рублей, что на 114% больше, чем за 2022 год.

Наибольшее количество убыточных организаций зафиксировано в сфере информации и связи, где 100% предприятий несут потери своим владельцам. К этим же показателям относятся сферы административных услуг, государственного управления и деятельность в области здравоохранения.

Ранее URA.RU писало, что компания подконтрольная мэрии Кургана получила миллионные убытки. Общая сумма потерь почти достигла восьми млн рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане наибольшие убытки для бизнесменов приносят организации, которые занимаются строительством, сельским хозяйством и обрабатывающим производством. Об этом сообщается на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Наибольшие убытки курганским предпринимателям приносит сфера обрабатывающих производств. Процент убытков с предыдущего периода вырос на 264% и составил больше 680 млн рублей. Также убыточной сферой для бизнеса стало строительство, где показатель вырос на почти на 290%. Сумма убытка составила 69 млн рублей. Еще одной сферой с потерями для предпринимателей стало сельское хозяйство. Убытки выросли на 133% и составили больше трех млн рублей», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что убытки приносит и сфера обеспечения электроэнергией и газом. Показатель вырос на 140%. Общая сумма убытков достигла 115 млн рублей. Транспортировка и хранение также теряет деньги. Сумма убытков достигла более 40 млн рублей, что на 114% больше, чем за 2022 год. Наибольшее количество убыточных организаций зафиксировано в сфере информации и связи, где 100% предприятий несут потери своим владельцам. К этим же показателям относятся сферы административных услуг, государственного управления и деятельность в области здравоохранения. Ранее URA.RU писало, что компания подконтрольная мэрии Кургана получила миллионные убытки. Общая сумма потерь почти достигла восьми млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...