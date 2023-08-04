ФСБ задержала в Казани сторонника украинских террористов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День пограничника. Курган, фсб
Андрей Сергеев заявил, что преступник готовил диверсии в Казани Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ФСБ задержала в Казани сторонника ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель УФСБ по республике Татарстан Андрей Сергеев. По его словам, мужчина причастен к деятельности террористического украинского формирования.

«По заданию зарубежных кураторов задержанный изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры Казани», — сообщил Сергеев. Его слова передает РЕН-ТВ.

Сергеев заявил, что задержанный устраивал незаконные акции, которые были направлены на распространение идей украинского национализма. Мужчина после задержания сообщил, что он общался с украинскими военными, которые давали ему задания устраивать диверсии на железной дороге и вышках сотовой связи, передает Пятый канал.

Ранее ФСБ задержала жителя Орловской области, который планировал присоединиться к украинской военной организации для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, передает РАПСИ. В Донецкой народной республике ФСБ задержала гражданина, который шпионил в пользу ВСУ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ФСБ задержала в Казани сторонника ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель УФСБ по республике Татарстан Андрей Сергеев. По его словам, мужчина причастен к деятельности террористического украинского формирования. «По заданию зарубежных кураторов задержанный изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры Казани», — сообщил Сергеев. Его слова передает РЕН-ТВ. Сергеев заявил, что задержанный устраивал незаконные акции, которые были направлены на распространение идей украинского национализма. Мужчина после задержания сообщил, что он общался с украинскими военными, которые давали ему задания устраивать диверсии на железной дороге и вышках сотовой связи, передает Пятый канал. Ранее ФСБ задержала жителя Орловской области, который планировал присоединиться к украинской военной организации для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, передает РАПСИ. В Донецкой народной республике ФСБ задержала гражданина, который шпионил в пользу ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...