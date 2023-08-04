ФСБ задержала в Казани сторонника украинских террористов. Видео

04 августа 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Андрей Сергеев заявил, что преступник готовил диверсии в Казани Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ФСБ задержала в Казани сторонника ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель УФСБ по республике Татарстан Андрей Сергеев. По его словам, мужчина причастен к деятельности террористического украинского формирования. «По заданию зарубежных кураторов задержанный изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры Казани», — сообщил Сергеев. Его слова передает РЕН-ТВ. Сергеев заявил, что задержанный устраивал незаконные акции, которые были направлены на распространение идей украинского национализма. Мужчина после задержания сообщил, что он общался с украинскими военными, которые давали ему задания устраивать диверсии на железной дороге и вышках сотовой связи, передает Пятый канал. Ранее ФСБ задержала жителя Орловской области, который планировал присоединиться к украинской военной организации для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, передает РАПСИ. В Донецкой народной республике ФСБ задержала гражданина, который шпионил в пользу ВСУ.

ФСБ задержала в Казани сторонника ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель УФСБ по республике Татарстан Андрей Сергеев. По его словам, мужчина причастен к деятельности террористического украинского формирования. «По заданию зарубежных кураторов задержанный изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры Казани», — сообщил Сергеев. Его слова передает РЕН-ТВ. Сергеев заявил, что задержанный устраивал незаконные акции, которые были направлены на распространение идей украинского национализма. Мужчина после задержания сообщил, что он общался с украинскими военными, которые давали ему задания устраивать диверсии на железной дороге и вышках сотовой связи, передает Пятый канал. Ранее ФСБ задержала жителя Орловской области, который планировал присоединиться к украинской военной организации для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, передает РАПСИ. В Донецкой народной республике ФСБ задержала гражданина, который шпионил в пользу ВСУ.