ФСБ поймала украинского шпиона в ДНР

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В отношении задержанного шпиона возбуждено уголовное дело Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой народной республике ФСБ задержала гражданина за шпионаж в пользу Украины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении службы безопасности.

«Уголовное дело возбуждено в отношении жителя ДНР за шпионаж в пользу Украины. <…> Он осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов», — говорится в сообщении ФСБ, передает ТАСС. Также службой были вынесены предостережения другим четырем гражданам, попавшим под украинское давление о недопустимости подобных действий.

Ранее ФСБ задержала жителя Орловской области. Гражданин намеревался уехать на фронт и сражаться на стороне ВСУ.

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В Донецкой народной республике ФСБ задержала гражданина за шпионаж в пользу Украины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении службы безопасности. «Уголовное дело возбуждено в отношении жителя ДНР за шпионаж в пользу Украины. <…> Он осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов», — говорится в сообщении ФСБ, передает ТАСС. Также службой были вынесены предостережения другим четырем гражданам, попавшим под украинское давление о недопустимости подобных действий. Ранее ФСБ задержала жителя Орловской области. Гражданин намеревался уехать на фронт и сражаться на стороне ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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