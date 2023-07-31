ФСБ поймала украинского шпиона в ДНР

В Донецкой народной республике ФСБ задержала гражданина за шпионаж в пользу Украины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении службы безопасности.
«Уголовное дело возбуждено в отношении жителя ДНР за шпионаж в пользу Украины. <…> Он осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов», — говорится в сообщении ФСБ, передает ТАСС. Также службой были вынесены предостережения другим четырем гражданам, попавшим под украинское давление о недопустимости подобных действий.
Ранее ФСБ задержала жителя Орловской области. Гражданин намеревался уехать на фронт и сражаться на стороне ВСУ.
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