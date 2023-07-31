ФСБ поймала украинского шпиона в ДНР 31 июля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 + В отношении задержанного шпиона возбуждено уголовное дело Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецкой народной республике ФСБ задержала гражданина за шпионаж в пользу Украины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении службы безопасности. «Уголовное дело возбуждено в отношении жителя ДНР за шпионаж в пользу Украины. <…> Он осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов», — говорится в сообщении ФСБ, передает ТАСС. Также службой были вынесены предостережения другим четырем гражданам, попавшим под украинское давление о недопустимости подобных действий. Ранее ФСБ задержала жителя Орловской области. Гражданин намеревался уехать на фронт и сражаться на стороне ВСУ. В Донецкой народной республике ФСБ задержала гражданина за шпионаж в пользу Украины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении службы безопасности. «Уголовное дело возбуждено в отношении жителя ДНР за шпионаж в пользу Украины. <…> Он осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов», — говорится в сообщении ФСБ, передает ТАСС. Также службой были вынесены предостережения другим четырем гражданам, попавшим под украинское давление о недопустимости подобных действий. Ранее ФСБ задержала жителя Орловской области. Гражданин намеревался уехать на фронт и сражаться на стороне ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям