В Тюмени ищут знатока восточной кухни на зарплату в 200 000 рублей

Тюменский ресторан предлагает шеф-повару зарплату в 200 тысяч рублей и проценты от продаж

04 августа 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Шеф-повар должен будет разрабатывать меню и привносить новые вкусы в блюда Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени ресторан восточной кухни ищет шеф-повара на зарплату в 200 тысяч рублей, обещая платить еще и процент от продаж после прохождения испытательного срока. Вакансия размещена на сайте HeadHunter. «В Тюмени требуется бренд-шеф повар. Зарплата на период испытательного срока — 200 000 рублей на руки. После столько же, плюс процент от продаж», — говорится в вакансии. Сотрудник нужен в сеть ресторанов «Омар Хайям». От него требуют знаний восточной кухни, как минимум двухлетний опыт работы, развитых вкусовых качеств и умения руководить персоналом. Шеф-повару предстоит разрабатывать меню, контролировать работников кухни, заниматься закупками, инвентаризацией и прочим.

В Тюмени ресторан восточной кухни ищет шеф-повара на зарплату в 200 тысяч рублей, обещая платить еще и процент от продаж после прохождения испытательного срока. Вакансия размещена на сайте HeadHunter. «В Тюмени требуется бренд-шеф повар. Зарплата на период испытательного срока — 200 000 рублей на руки. После столько же, плюс процент от продаж», — говорится в вакансии. Сотрудник нужен в сеть ресторанов «Омар Хайям». От него требуют знаний восточной кухни, как минимум двухлетний опыт работы, развитых вкусовых качеств и умения руководить персоналом. Шеф-повару предстоит разрабатывать меню, контролировать работников кухни, заниматься закупками, инвентаризацией и прочим.