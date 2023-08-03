В Тюмени ищут знатока восточной кухни на зарплату в 200 000 рублей

В Тюмени ресторан восточной кухни ищет шеф-повара на зарплату в 200 тысяч рублей, обещая платить еще и процент от продаж после прохождения испытательного срока. Вакансия размещена на сайте HeadHunter.
«В Тюмени требуется бренд-шеф повар. Зарплата на период испытательного срока — 200 000 рублей на руки. После столько же, плюс процент от продаж», — говорится в вакансии.
Сотрудник нужен в сеть ресторанов «Омар Хайям». От него требуют знаний восточной кухни, как минимум двухлетний опыт работы, развитых вкусовых качеств и умения руководить персоналом. Шеф-повару предстоит разрабатывать меню, контролировать работников кухни, заниматься закупками, инвентаризацией и прочим.
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