03 августа 2023

В Тюмени ищут знатока восточной кухни на зарплату в 200 000 рублей

Тюменский ресторан предлагает шеф-повару зарплату в 200 тысяч рублей и проценты от продаж
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Ташкент". Екатеринбург, плов
Шеф-повар должен будет разрабатывать меню и привносить новые вкусы в блюда Фото:

В Тюмени ресторан восточной кухни ищет шеф-повара на зарплату в 200 тысяч рублей, обещая платить еще и процент от продаж после прохождения испытательного срока. Вакансия размещена на сайте HeadHunter.

«В Тюмени требуется бренд-шеф повар. Зарплата на период испытательного срока — 200 000 рублей на руки. После столько же, плюс процент от продаж», — говорится в вакансии.

Сотрудник нужен в сеть ресторанов «Омар Хайям». От него требуют знаний восточной кухни, как минимум двухлетний опыт работы, развитых вкусовых качеств и умения руководить персоналом. Шеф-повару предстоит разрабатывать меню, контролировать работников кухни, заниматься закупками, инвентаризацией и прочим.

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В Тюмени ресторан восточной кухни ищет шеф-повара на зарплату в 200 тысяч рублей, обещая платить еще и процент от продаж после прохождения испытательного срока. Вакансия размещена на сайте HeadHunter. «В Тюмени требуется бренд-шеф повар. Зарплата на период испытательного срока — 200 000 рублей на руки. После столько же, плюс процент от продаж», — говорится в вакансии. Сотрудник нужен в сеть ресторанов «Омар Хайям». От него требуют знаний восточной кухни, как минимум двухлетний опыт работы, развитых вкусовых качеств и умения руководить персоналом. Шеф-повару предстоит разрабатывать меню, контролировать работников кухни, заниматься закупками, инвентаризацией и прочим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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