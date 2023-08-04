Минобороны РФ: с начала наступления Киев потерял 43 тысячи солдат

Украина потеряла 43 тысячи солдат с начала контрнаступления, отметили в МО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киев потерял 43 тысячи солдат. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«В июне—июле Киев потерял уже более 43 тысяч военнослужащих», — подчеркнули в военном ведомстве. Ранее в Минобороны говорили, что только за июль Украина потеряла 21 тысячи солдат.
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