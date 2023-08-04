Минобороны РФ: с начала наступления Киев потерял 43 тысячи солдат

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Украина потеряла 43 тысячи солдат с начала контрнаступления, отметили в МО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киев потерял 43 тысячи солдат. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В июне—июле Киев потерял уже более 43 тысяч военнослужащих», — подчеркнули в военном ведомстве. Ранее в Минобороны говорили, что только за июль Украина потеряла 21 тысячи солдат.

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С начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киев потерял 43 тысячи солдат. Об этом заявили в Минобороны РФ. «В июне—июле Киев потерял уже более 43 тысяч военнослужащих», — подчеркнули в военном ведомстве. Ранее в Минобороны говорили, что только за июль Украина потеряла 21 тысячи солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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