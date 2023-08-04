Путин увеличил призывной возраст до 30 лет

Призывной возраст в России теперь с 18 до 30 лет
новость из сюжетаПризыв — 2023
Президент РФ Владимир Путин увеличил верхнюю границу призывного возраста до 30 лет. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
«В подпункте <…> слова „27 лет“ заменить словами „30 лет“», —
Ранее Владимир Путин также подписал указ, запрещающий выезд из страны тех граждан, которые получили повестку в военкомат. Также он разрешил сотрудникам Росгвардии вооружаться тяжелой техникой.
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