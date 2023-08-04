Путин увеличил призывной возраст до 30 лет

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Отправка солдат срочной службы на Дальний Восток. Свердловская область, срочники, осенний призыв
Призывной возраст в России теперь с 18 до 30 лет Фото:
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Призыв — 2023

Президент РФ Владимир Путин увеличил верхнюю границу призывного возраста до 30 лет. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

«В подпункте <…> слова „27 лет“ заменить словами „30 лет“», — отмечается в документе. Также формулировка «по контракту» добавлена словами «в период мобилизации, военного времени».

Ранее Владимир Путин также подписал указ, запрещающий выезд из страны тех граждан, которые получили повестку в военкомат. Также он разрешил сотрудникам Росгвардии вооружаться тяжелой техникой.

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Президент РФ Владимир Путин увеличил верхнюю границу призывного возраста до 30 лет. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. «В подпункте <…> слова „27 лет“ заменить словами „30 лет“», — отмечается в документе. Также формулировка «по контракту» добавлена словами «в период мобилизации, военного времени». Ранее Владимир Путин также подписал указ, запрещающий выезд из страны тех граждан, которые получили повестку в военкомат. Также он разрешил сотрудникам Росгвардии вооружаться тяжелой техникой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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