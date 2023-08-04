Путин запретил россиянам покидать страну после вручения повестки

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин запретил выезжать гражданам после вручения повестки Фото:

В России запретили гражданам покидать страну после вручения повестки в военкомат. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Запрет на выезд из РФ в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина, подлежащего призыву на военную службу <…> со дня направления гражданину повестки», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов.

Путин также поднял призывной возраст в России. Он увеличил верхний порог до 30 лет.

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В России запретили гражданам покидать страну после вручения повестки в военкомат. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Запрет на выезд из РФ в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина, подлежащего призыву на военную службу <…> со дня направления гражданину повестки», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов. Путин также поднял призывной возраст в России. Он увеличил верхний порог до 30 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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