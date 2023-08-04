Путин запретил россиянам покидать страну после вручения повестки

Владимир Путин запретил выезжать гражданам после вручения повестки
В России запретили гражданам покидать страну после вручения повестки в военкомат. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Запрет на выезд из РФ в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина, подлежащего призыву на военную службу <…> со дня направления гражданину повестки», —
Путин также поднял призывной возраст в России. Он увеличил верхний порог до 30 лет.
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