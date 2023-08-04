На Украине недовольны тем, как мир воспринимает их контрнаступление. Киев намерен предостеречь страны Запада от ложных ожиданий, которые формируют негативное восприятие от наступления. Об этом заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак.
«В Киеве хотят предостеречь [Запад] от нереалистичных, по их мнению, ожиданий в СМИ и комментариях, которые могут создать ложное представление о том, что Украина не может побеждать», — подчеркнул Юрий Сак в интервью телеканалу NBC. Авторы канала отмечают, что киевские власти ведут войну за границей с целью изменить восприятие Запада контрнаступления.
Советник украинского министра просит, чтобы на Западе были терпеливы. Также на Киев продолжает запрашивать больше оружия.
Украина начала контрнаступление с 4 июня. В Минобороны РФ подчеркнули, что за два месяца с его начала, Киев потерял 43 тысячи солдат. Также за месяц украинские военнослужащие потеряли свыше двух тысяч единиц техники, включая западную.
На Украине недовольны тем, как мир воспринимает их контрнаступление. Киев намерен предостеречь страны Запада от ложных ожиданий, которые формируют негативное восприятие от наступления. Об этом заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. «В Киеве хотят предостеречь [Запад] от нереалистичных, по их мнению, ожиданий в СМИ и комментариях, которые могут создать ложное представление о том, что Украина не может побеждать», — подчеркнул Юрий Сак в интервью телеканалу NBC. Авторы канала отмечают, что киевские власти ведут войну за границей с целью изменить восприятие Запада контрнаступления. Советник украинского министра просит, чтобы на Западе были терпеливы. Также на Киев продолжает запрашивать больше оружия. Украина начала контрнаступление с 4 июня. В Минобороны РФ подчеркнули, что за два месяца с его начала, Киев потерял 43 тысячи солдат. Также за месяц украинские военнослужащие потеряли свыше двух тысяч единиц техники, включая западную.