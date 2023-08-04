В Магнитогорске обьяснили причину очереди подростков за зарплатой

В парке «Притяжение» Магнитогорска подростки создали ажиотаж при выдаче зарплаты

Большинство подростков пришли в первый из двух дней выдачи денег Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области большинство подростков пришли в первый из двух дней выдачи зарплаты за работу по озеленению парка ООО «Территория Притяжения». Таким образом был создан ажиотаж, который привел к появлению очередей, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Компания ООО „Зеленый гид“ является подрядной организацией ООО „Территория Притяжения“ и самостоятельно выстраивает отношения с работниками, привлекаемыми к озеленению территории. Расчет с работниками планировалось произвести за два дня — 3 и 4 августа, ориентировочно 500 человек в день, но большинство молодых людей пришли на день раньше, чем создали ажиотаж», — уточнили URA.RU в пресс-службе организации.

В компании пояснили, что многие подростки пришли с родителями и друзьями, из-за чего возникла очередь и напряженная атмосфера. Два кассира успели за смену 3 августа выдать зарплату 682 работникам.

«Сегодня (4 августа) зарплата продолжает выдаваться. Для ускорения процесса оплаты на работу выведено три кассира. Заработная плата будет выдана всем», — добавили в пресс-службе компании.

Ранее URA.RU сообщало о появлении очередей подростков, которые выстроились для получения денег за работу по озеленению парка. Губернатор Алексей Текслер и глава Магнитогорска Сергей Бердников взяли на контроль урегулирование ситуации.