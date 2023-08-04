Алексей Текслер взял на контроль урегулирование ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер взял на контроль ситуацию в Магнитогорске, где подросткам не выплатили заплату за работу в парке «Притяжение». Об этом URA.RU сообщили 4 августа в пресс-службе мэрии.

«Губернатор Алексей Текслер и глава Магнитогорска Сергей Бердников проконтролируют урегулирование ситуации с выплатой зарплаты подросткам. В социальных сетях появилась информация о напряженной обстановке при организации расчета с несовершеннолетними, которые работали на городском курорте „Притяжение“», — пояснили в пресс-службе администрации.

Прокуратура Магнитогорска начала проверку информации из соцсетей. Первые жалобы появились 3 августа в паблике «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

«Пришли за зарплатой в „Притяжение“. 3 августа встали в очередь на выдачу с 16:00, некоторые с самого утра. Драки были, ругань, полиция приезжала, кто-то перцовку распылял. Дети в жару и дождь стояли в очереди. Из 600 детей [зарплату] получили только 100. Деньги привезли только в 19:00, хотя обещали в 16:00 начать их выплачивать», — написали пользователи.

В мэрии уточнили: руководство «Притяжения» заверило, что все трудоустроенные подростки получат зарплату в полном объеме. URA.RU звонило по единому номеру парка, указанному на официальном сайте. Там обещали проинформировать позже.

Подростки часами стоят в очереди за зарплатой Фото: в паблике «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте»

Несовершеннолетним приходится стоять в жару и под дождем Фото: Анастасия Скудина в паблике «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте»