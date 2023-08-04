Власти Курганской области отсудили часть долга у «Союза отцов»

05 августа 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

Власти Курганской области получили часть долга за аренду помещений от «Союза отцов» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Региональная общественная организация по поддержке традиционных семейных ценностей «Союз отцов» выплатила по исполнительному листу часть долга за аренду помещений департаменту имущественных и земельных отношений Курганской области. Об этом URA.RU сообщили представители ведомства в ответе на редакционный запрос. «Курганское реготделение „Союз отцов“ оплатило по исполнительному листу на основе решения арбитражного суда 19 тысяч 759 рублей за аренду помещений. Долг составлял сумму 213 тысяч 870 рублей», — написано в ответе представителей департамента. Из ответа ведомства следует, что «Союз отцов» остался должен за аренду помещений более 194 тысяч рублей. По данным департамента, 11 сентября состоится очередное заседание арбитражного суда в Кургане. К организации «Союз отцов» областные власти предъявили иск еще на 66 тысяч 211 рублей по долгам за коммуналку. Корреспондент URA.RU позвонил председателю регионального отделения «Союза отцов» Евгению Иванову, чтобы выяснить причины, из-за которых появились долги. Руководитель организации ответил, что едет с ребятами на соревнования по стрельбе в Свердловскую область. Он сказал, что не может дать комментарий, поскольку мобильная связь нестабильна в дороге. Иванов пообещал позже ответить на вопросы, связанные с арендой помещений на улице Комсомольская, 20 в Кургане. Ранее URA.RU писало, что «Союз отцов» поддерживает детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. НКО организует курсы, мастер-классы, соревнования для детей и взрослых, которые укрепляют традиционные семейные ценности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Региональная общественная организация по поддержке традиционных семейных ценностей «Союз отцов» выплатила по исполнительному листу часть долга за аренду помещений департаменту имущественных и земельных отношений Курганской области. Об этом URA.RU сообщили представители ведомства в ответе на редакционный запрос. «Курганское реготделение „Союз отцов“ оплатило по исполнительному листу на основе решения арбитражного суда 19 тысяч 759 рублей за аренду помещений. Долг составлял сумму 213 тысяч 870 рублей», — написано в ответе представителей департамента. Из ответа ведомства следует, что «Союз отцов» остался должен за аренду помещений более 194 тысяч рублей. По данным департамента, 11 сентября состоится очередное заседание арбитражного суда в Кургане. К организации «Союз отцов» областные власти предъявили иск еще на 66 тысяч 211 рублей по долгам за коммуналку. Корреспондент URA.RU позвонил председателю регионального отделения «Союза отцов» Евгению Иванову, чтобы выяснить причины, из-за которых появились долги. Руководитель организации ответил, что едет с ребятами на соревнования по стрельбе в Свердловскую область. Он сказал, что не может дать комментарий, поскольку мобильная связь нестабильна в дороге. Иванов пообещал позже ответить на вопросы, связанные с арендой помещений на улице Комсомольская, 20 в Кургане. Ранее URA.RU писало, что «Союз отцов» поддерживает детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. НКО организует курсы, мастер-классы, соревнования для детей и взрослых, которые укрепляют традиционные семейные ценности.