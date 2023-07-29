29 июля 2023
28 июля 2023

Власти Курганской области требуют у «Союза отцов» сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Курганской области через суд взыскивают с «Союза отцов» сотни тысяч рублей за аренду и коммуналку Фото:

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области требует у общественной организации «Союз отцов» сотни тысяч рублей за аренду и коммунальные платежи. Об этом говорится в судебных документах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области взыскивает с организации поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей „Союз отцов“ 220 тысяч 923 рубля задолженности по оплате аренды помещения, включая пени. Взыскивается также задолженность за коммунальные платежи в сумме 66 тысяч 211 рублей, включая пени», — указано в документах арбитражного суда.

URA.RU обратилось за комментарием к председателю регионального отделения «Союза отцов» Евгению Иванову. По телефону Иванов рассказал, что находится с ребятами на соревнованиях в Челябинской области. Он сказал, что знает о финансовых претензиях к общественной организации со стороны департамента имущественных и земельных отношений Курганской области, но сейчас дать подробный ответ не может — идут соревнования. Иванов пообещал прокомментировать ситуацию, связанную с арендой помещения на улице Комсомольской, 20, после завершения соревнований.

Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент имущественных и земельных отношений Курганской области, чтобы выяснить причины задолженности за аренду и коммунальные платежи у организации «Союз отцов».

На странице реготделения «Союза отцов» в соцсети «ВКонтакте» говорится, что некоммерческая организация получила в 2020 году статус финансово-прозрачной НКО. Организация занимается реализацией проектов по укреплению семейных ценностей и продвижению активного отцовства. «Союз отцов» поддерживает детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. НКО организует курсы, мастер-классы, соревнования для детей и взрослых, которые укрепляют традиционные семейные ценности.

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Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области требует у общественной организации «Союз отцов» сотни тысяч рублей за аренду и коммунальные платежи. Об этом говорится в судебных документах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области взыскивает с организации поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей „Союз отцов“ 220 тысяч 923 рубля задолженности по оплате аренды помещения, включая пени. Взыскивается также задолженность за коммунальные платежи в сумме 66 тысяч 211 рублей, включая пени», — указано в документах арбитражного суда. URA.RU обратилось за комментарием к председателю регионального отделения «Союза отцов» Евгению Иванову. По телефону Иванов рассказал, что находится с ребятами на соревнованиях в Челябинской области. Он сказал, что знает о финансовых претензиях к общественной организации со стороны департамента имущественных и земельных отношений Курганской области, но сейчас дать подробный ответ не может — идут соревнования. Иванов пообещал прокомментировать ситуацию, связанную с арендой помещения на улице Комсомольской, 20, после завершения соревнований. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент имущественных и земельных отношений Курганской области, чтобы выяснить причины задолженности за аренду и коммунальные платежи у организации «Союз отцов». На странице реготделения «Союза отцов» в соцсети «ВКонтакте» говорится, что некоммерческая организация получила в 2020 году статус финансово-прозрачной НКО. Организация занимается реализацией проектов по укреплению семейных ценностей и продвижению активного отцовства. «Союз отцов» поддерживает детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. НКО организует курсы, мастер-классы, соревнования для детей и взрослых, которые укрепляют традиционные семейные ценности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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