Власти Курганской области требуют у «Союза отцов» сотни тысяч рублей

30 июля 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Власти Курганской области через суд взыскивают с «Союза отцов» сотни тысяч рублей за аренду и коммуналку Фото: Игорь Пантин © URA.RU Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области требует у общественной организации «Союз отцов» сотни тысяч рублей за аренду и коммунальные платежи. Об этом говорится в судебных документах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области взыскивает с организации поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей „Союз отцов“ 220 тысяч 923 рубля задолженности по оплате аренды помещения, включая пени. Взыскивается также задолженность за коммунальные платежи в сумме 66 тысяч 211 рублей, включая пени», — указано в документах арбитражного суда. URA.RU обратилось за комментарием к председателю регионального отделения «Союза отцов» Евгению Иванову. По телефону Иванов рассказал, что находится с ребятами на соревнованиях в Челябинской области. Он сказал, что знает о финансовых претензиях к общественной организации со стороны департамента имущественных и земельных отношений Курганской области, но сейчас дать подробный ответ не может — идут соревнования. Иванов пообещал прокомментировать ситуацию, связанную с арендой помещения на улице Комсомольской, 20, после завершения соревнований. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент имущественных и земельных отношений Курганской области, чтобы выяснить причины задолженности за аренду и коммунальные платежи у организации «Союз отцов». На странице реготделения «Союза отцов» в соцсети «ВКонтакте» говорится, что некоммерческая организация получила в 2020 году статус финансово-прозрачной НКО. Организация занимается реализацией проектов по укреплению семейных ценностей и продвижению активного отцовства. «Союз отцов» поддерживает детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. НКО организует курсы, мастер-классы, соревнования для детей и взрослых, которые укрепляют традиционные семейные ценности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области требует у общественной организации «Союз отцов» сотни тысяч рублей за аренду и коммунальные платежи. Об этом говорится в судебных документах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области взыскивает с организации поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей „Союз отцов“ 220 тысяч 923 рубля задолженности по оплате аренды помещения, включая пени. Взыскивается также задолженность за коммунальные платежи в сумме 66 тысяч 211 рублей, включая пени», — указано в документах арбитражного суда. URA.RU обратилось за комментарием к председателю регионального отделения «Союза отцов» Евгению Иванову. По телефону Иванов рассказал, что находится с ребятами на соревнованиях в Челябинской области. Он сказал, что знает о финансовых претензиях к общественной организации со стороны департамента имущественных и земельных отношений Курганской области, но сейчас дать подробный ответ не может — идут соревнования. Иванов пообещал прокомментировать ситуацию, связанную с арендой помещения на улице Комсомольской, 20, после завершения соревнований. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент имущественных и земельных отношений Курганской области, чтобы выяснить причины задолженности за аренду и коммунальные платежи у организации «Союз отцов». На странице реготделения «Союза отцов» в соцсети «ВКонтакте» говорится, что некоммерческая организация получила в 2020 году статус финансово-прозрачной НКО. Организация занимается реализацией проектов по укреплению семейных ценностей и продвижению активного отцовства. «Союз отцов» поддерживает детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. НКО организует курсы, мастер-классы, соревнования для детей и взрослых, которые укрепляют традиционные семейные ценности.