02 августа 2023

Вице-спикер Госдумы призвал расширить сроки выплат детского пособия

© Служба новостей «URA.RU»
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Законопроект по сохранению выплат улучит финансовое положение в РФ, уверен Борис Чернышов Фото:

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил проект о сохранении выплат по уходу за ребенком до момента зачисления его в детский сад. Об этом стало известно из текста документа.

«Законопроект обяжет Соцфонд выплачивать пособие ровно до того момента, как ребенку будет предоставлено место в детском саду. Дали место в два года — значит и выплата будет до двух лет», — говорится в документе. Он есть в распоряжении ТАСС.

Чернышов выступил с инициативой добавить правки в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и дополнить статьи 13 и 14 новыми нормами. Согласно тексту документа, право на получение пособия раз в месяц по уходу за ребенком сохраняется и после достижения ребенком 1,5 лет, если родитель не может работать из-за ухода за своим ребенком, которого не зачислили в детсад.

По словам депутата, предложение актуально для матерей-одиночек, у которых не хватает средств для содержания ребенка. Он подчеркнул, что мать оказывается в критической ситуации, когда ребенку не предоставляют место в детском саду. Чернышов отметил, что законопроект улучшит финансовое положение миллионов семей в России.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует с начала 2023 года ввести универсального пособия для семей с низкими доходами, передает «Ридус». Председатель Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличится на 49%, передает деловое издание «Взгляд».

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил проект о сохранении выплат по уходу за ребенком до момента зачисления его в детский сад. Об этом стало известно из текста документа. «Законопроект обяжет Соцфонд выплачивать пособие ровно до того момента, как ребенку будет предоставлено место в детском саду. Дали место в два года — значит и выплата будет до двух лет», — говорится в документе. Он есть в распоряжении ТАСС. Чернышов выступил с инициативой добавить правки в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и дополнить статьи 13 и 14 новыми нормами. Согласно тексту документа, право на получение пособия раз в месяц по уходу за ребенком сохраняется и после достижения ребенком 1,5 лет, если родитель не может работать из-за ухода за своим ребенком, которого не зачислили в детсад. По словам депутата, предложение актуально для матерей-одиночек, у которых не хватает средств для содержания ребенка. Он подчеркнул, что мать оказывается в критической ситуации, когда ребенку не предоставляют место в детском саду. Чернышов отметил, что законопроект улучшит финансовое положение миллионов семей в России. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует с начала 2023 года ввести универсального пособия для семей с низкими доходами, передает «Ридус». Председатель Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличится на 49%, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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