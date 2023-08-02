Вице-спикер Госдумы призвал расширить сроки выплат детского пособия

03 августа 2023 в 08:22 Размер текста - 17 +

Законопроект по сохранению выплат улучит финансовое положение в РФ, уверен Борис Чернышов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил проект о сохранении выплат по уходу за ребенком до момента зачисления его в детский сад. Об этом стало известно из текста документа. «Законопроект обяжет Соцфонд выплачивать пособие ровно до того момента, как ребенку будет предоставлено место в детском саду. Дали место в два года — значит и выплата будет до двух лет», — говорится в документе. Он есть в распоряжении ТАСС. Чернышов выступил с инициативой добавить правки в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и дополнить статьи 13 и 14 новыми нормами. Согласно тексту документа, право на получение пособия раз в месяц по уходу за ребенком сохраняется и после достижения ребенком 1,5 лет, если родитель не может работать из-за ухода за своим ребенком, которого не зачислили в детсад. По словам депутата, предложение актуально для матерей-одиночек, у которых не хватает средств для содержания ребенка. Он подчеркнул, что мать оказывается в критической ситуации, когда ребенку не предоставляют место в детском саду. Чернышов отметил, что законопроект улучшит финансовое положение миллионов семей в России. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует с начала 2023 года ввести универсального пособия для семей с низкими доходами, передает «Ридус». Председатель Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличится на 49%, передает деловое издание «Взгляд». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил проект о сохранении выплат по уходу за ребенком до момента зачисления его в детский сад. Об этом стало известно из текста документа. «Законопроект обяжет Соцфонд выплачивать пособие ровно до того момента, как ребенку будет предоставлено место в детском саду. Дали место в два года — значит и выплата будет до двух лет», — говорится в документе. Он есть в распоряжении ТАСС. Чернышов выступил с инициативой добавить правки в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и дополнить статьи 13 и 14 новыми нормами. Согласно тексту документа, право на получение пособия раз в месяц по уходу за ребенком сохраняется и после достижения ребенком 1,5 лет, если родитель не может работать из-за ухода за своим ребенком, которого не зачислили в детсад. По словам депутата, предложение актуально для матерей-одиночек, у которых не хватает средств для содержания ребенка. Он подчеркнул, что мать оказывается в критической ситуации, когда ребенку не предоставляют место в детском саду. Чернышов отметил, что законопроект улучшит финансовое положение миллионов семей в России. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует с начала 2023 года ввести универсального пособия для семей с низкими доходами, передает «Ридус». Председатель Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличится на 49%, передает деловое издание «Взгляд».