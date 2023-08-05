Во Франции заявили о страшных для Украины переменах

Французский политик Филиппо: большинство американцев не поддерживают Украину

05 августа 2023 в 07:34 Размер текста - 17 +

Поддержка Украины в США снижается, заметил Флориан Филиппо Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большинство жителей США выступают против отправки дополнительного оружия для Украины. Данные опроса прокомментировал французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, отметив, что такие перемены могут означать смену политического курса США. «Вот и все! Американское общественное мнение в шоке. CNN публикует опрос: 55 процентов американцев теперь против любой дополнительной помощи режиму Зеленского! Теперь большинство. США собираются избавиться от своей марионетки?» — поделился Флориан Филиппо в своем twitter-аккаунте. Филиппо неоднократно высказывался против поддержи Украины. В апреле он заявлял, что президент страны Владимир Зеленский присваивает себе деньги, которые другие государства посылают в качестве военной помощи. Тогда речь шла о 400 миллионах долларах. После этого французский политик призвал западных стран остановится от поставок военной техники Киеву. Передачу новой техники Украине он назвал «безумием», передает «Царьград».

Большинство жителей США выступают против отправки дополнительного оружия для Украины. Данные опроса прокомментировал французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, отметив, что такие перемены могут означать смену политического курса США. «Вот и все! Американское общественное мнение в шоке. CNN публикует опрос: 55 процентов американцев теперь против любой дополнительной помощи режиму Зеленского! Теперь большинство. США собираются избавиться от своей марионетки?» — поделился Флориан Филиппо в своем twitter-аккаунте. Филиппо неоднократно высказывался против поддержи Украины. В апреле он заявлял, что президент страны Владимир Зеленский присваивает себе деньги, которые другие государства посылают в качестве военной помощи. Тогда речь шла о 400 миллионах долларах. После этого французский политик призвал западных стран остановится от поставок военной техники Киеву. Передачу новой техники Украине он назвал «безумием», передает «Царьград».