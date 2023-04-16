Французский политик Филиппо высмеял Зеленского за разоблачение его хищений

16 апреля 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Во Франции утверждают, что Владимир Зеленский организовал хищение крупной суммы денег Фото: Официальный сайт президента Украины Схема о присвоении президентом Украины Владимиром Зеленским 400 миллионов долларов из средств, выделенных для помощи Киеву, раскрыта. Об этом заявил французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Ужасный день для Зеленского! Хищение 400 миллионов долларов, взятых из международной помощи, которое он организовал со своим окружением, было раскрыто!» — написал Филиппо на своей странице в соцсети Twitter. Политик также сообщил, что Венгрия вслед за Польшей запретила ввоз украинского зерна. Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что Зеленский и члены его окружения присвоили себе по меньшей мере 400 миллионов долларов, которые США выделяли Киеву на закупку дизельного топлива, сообщает RT. Польша и Венгрия ввели запрет на импорт зерна из Украины в самый непростой для страны период, считает автор британской газеты Express Алессандра Скотто Ди Сантоло, передает MK.RU.

Схема о присвоении президентом Украины Владимиром Зеленским 400 миллионов долларов из средств, выделенных для помощи Киеву, раскрыта. Об этом заявил французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Ужасный день для Зеленского! Хищение 400 миллионов долларов, взятых из международной помощи, которое он организовал со своим окружением, было раскрыто!» — написал Филиппо на своей странице в соцсети Twitter. Политик также сообщил, что Венгрия вслед за Польшей запретила ввоз украинского зерна. Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что Зеленский и члены его окружения присвоили себе по меньшей мере 400 миллионов долларов, которые США выделяли Киеву на закупку дизельного топлива, сообщает RT. Польша и Венгрия ввели запрет на импорт зерна из Украины в самый непростой для страны период, считает автор британской газеты Express Алессандра Скотто Ди Сантоло, передает MK.RU.