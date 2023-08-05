Что известно о ночной атаке ВСУ в Керченском проливе

Гражданское судно после атаки осталось на плаву, сообщили в Росморречфлоте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ночью 5 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданское судно в Керченском проливе. Танкер, принадлежащий компании «Транспетрочарт», получил пробоину. URA.RU приводит всю информацию об инциденте.
- Первые сообщения об атаке появились в час ночи по московскому времени. В результате нападения члены экипажа получили порезы из-за стекольных обломков. До этого сообщалось, что в районе Керченского пролива были уничтожены три надводных беспилотника.
- Предварительно, российское судно SIG было атаковано морским дроном. По информации Росморречфлота, судно получило пробоину с правого борта в районе машинного отделения.
- По заявлению ведомства, никто не пострадал. Судно осталось на плаву. Для помощи экипажу к месту происшествия вышли два российских судна.
- До прибытия подмоги экипаж самостоятельно боролся с поступлением воды. На момент ЧП на судне находилось 11 человек.
- К 4 часам ночи на танкере стали устанавливать пластырь для перекрытия поступления воды. В результате атаки топливо не разлилось.
- До этой атаки в районе Керченского пролива были слышны взрывы. Они были вдали от Крымского моста.
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