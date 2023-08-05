05 августа 2023
04 августа 2023

В ЯНАО после аномально высоких температур придет похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильных осадков в большинстве районов ЯНАО не ожидается Фото:

После аномальной жары в Ямало-Ненецкий автономный округ к середине недели придет похолодание. Об этом сообщили синоптики сервиса Gismeteo.

«В Салехарде в понедельник воздух прогреется до 28 градусов. Температура начнет понижаться во вторник и составит 22 градуса, а в среду столбик термометра опустится до 20 градусов. В Ноябрьске во вторник ожидается 23 градуса тепла, в среду станет прохладнее — 17 градусов», — следует из данных, опубликованных на сервисе Gismeteo.

В Надыме и Новом Уренгое к середине недели температура воздуха опустится до 16 градусов. Сильных осадков в большинстве районов ЯНАО не ожидается. Ночные температуры в течение недели будут на уровне 9 — 13 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что в первую неделю августа в ЯНАО придет аномальная жара. Синоптики спрогнозировали повышение температуры воздуха до 32 градусов.

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После аномальной жары в Ямало-Ненецкий автономный округ к середине недели придет похолодание. Об этом сообщили синоптики сервиса Gismeteo. «В Салехарде в понедельник воздух прогреется до 28 градусов. Температура начнет понижаться во вторник и составит 22 градуса, а в среду столбик термометра опустится до 20 градусов. В Ноябрьске во вторник ожидается 23 градуса тепла, в среду станет прохладнее — 17 градусов», — следует из данных, опубликованных на сервисе Gismeteo. В Надыме и Новом Уренгое к середине недели температура воздуха опустится до 16 градусов. Сильных осадков в большинстве районов ЯНАО не ожидается. Ночные температуры в течение недели будут на уровне 9 — 13 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в первую неделю августа в ЯНАО придет аномальная жара. Синоптики спрогнозировали повышение температуры воздуха до 32 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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