В ЯНАО после аномально высоких температур придет похолодание

06 августа 2023 в 06:08 Размер текста - 17 +

Сильных осадков в большинстве районов ЯНАО не ожидается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После аномальной жары в Ямало-Ненецкий автономный округ к середине недели придет похолодание. Об этом сообщили синоптики сервиса Gismeteo. «В Салехарде в понедельник воздух прогреется до 28 градусов. Температура начнет понижаться во вторник и составит 22 градуса, а в среду столбик термометра опустится до 20 градусов. В Ноябрьске во вторник ожидается 23 градуса тепла, в среду станет прохладнее — 17 градусов», — следует из данных, опубликованных на сервисе Gismeteo. В Надыме и Новом Уренгое к середине недели температура воздуха опустится до 16 градусов. Сильных осадков в большинстве районов ЯНАО не ожидается. Ночные температуры в течение недели будут на уровне 9 — 13 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в первую неделю августа в ЯНАО придет аномальная жара. Синоптики спрогнозировали повышение температуры воздуха до 32 градусов.

После аномальной жары в Ямало-Ненецкий автономный округ к середине недели придет похолодание. Об этом сообщили синоптики сервиса Gismeteo. «В Салехарде в понедельник воздух прогреется до 28 градусов. Температура начнет понижаться во вторник и составит 22 градуса, а в среду столбик термометра опустится до 20 градусов. В Ноябрьске во вторник ожидается 23 градуса тепла, в среду станет прохладнее — 17 градусов», — следует из данных, опубликованных на сервисе Gismeteo. В Надыме и Новом Уренгое к середине недели температура воздуха опустится до 16 градусов. Сильных осадков в большинстве районов ЯНАО не ожидается. Ночные температуры в течение недели будут на уровне 9 — 13 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в первую неделю августа в ЯНАО придет аномальная жара. Синоптики спрогнозировали повышение температуры воздуха до 32 градусов.