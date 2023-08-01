Вильфанд пообещал жителям ЯНАО аномальную жару

02 августа 2023 в 04:36 Размер текста - 17 +

Температура воздуха в ЯНАО будет значительно превышать климатическую норму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа в ближайшие дни ожидает повышение температуры воздуха до 28-32 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, данные показатели значительно превышают климатическую норму региона. «В Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края в ближайшие дни прогнозируется до плюс 28-32 градусов, на Сахалине — до плюс 25-30 градусов. Для этих регионов это очень высокая температура, существенно выше климатической нормы», — заявил Вильфанд в беседе с ТАСС. Метеоролог отметил, что данное явление является неблагоприятным. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО прогнозируется засушливый август. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал дефицит дождей в регионе.

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа в ближайшие дни ожидает повышение температуры воздуха до 28-32 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, данные показатели значительно превышают климатическую норму региона. «В Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края в ближайшие дни прогнозируется до плюс 28-32 градусов, на Сахалине — до плюс 25-30 градусов. Для этих регионов это очень высокая температура, существенно выше климатической нормы», — заявил Вильфанд в беседе с ТАСС. Метеоролог отметил, что данное явление является неблагоприятным. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО прогнозируется засушливый август. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал дефицит дождей в регионе.